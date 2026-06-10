Många döda i attacker i Afghanistan och Ukraina, USA utfört attacker mot Iran

En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka på E6 i höjd med Glumslöv, skriver polisen på sin hemsida. Personen körde in i en lastbil på motorvägen och är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik.

Ukraina och Ryssland uppger båda att de är under attack natten mot onsdagen. Flera personer rapporteras skadade i Ukraina. I ukrainska Charkiv har de 'massiva' attackerna mot regionen lämnat fem personer skadade, skriver guvernören Oleh Synehubov på Telegram. Även Zaporizjzja uppges ha anfallits, där har en person skadats i attackerna, skriver guvernör Ivan Federov.

I Ryssland har staden Samara, som huserar ett oljeraffinaderi, angripits rapporterar The Kyiv Independent. Enligt sociala medie-inlägg ska raffinaderiet ha attackerats, men tidningen har inte kunnat verifiera uppgifterna. Afghanistan: Flera döda i attackerMinst tolv personer har dödats i pakistanska attacker i Afghanistan, uppger företrädare för talibanstyret i landet. Attackerna uppges ha riktats mot byggnader i provinserna Kunar, Khost och Paktia, som gränsar mot Pakistan.

Bland de döda finns flera barn, skriver talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid på X. Pakistan har vid flera tillfällen riktat flygattacker mot mål i Afghanistan till följd av den konflikt som råder mellan länderna. Regeringen i Pakistan har bland annat anklagat talibanstyret för att stötta och hysa pakistanska motståndsgrupper. Allt fler drabbas av arbetssjukdomarAnmälningarna om arbetssjukdomar, alltså den typ av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka, fortsätter att öka, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Förra året steg antalet med knappt 30 procent jämfört med 2024. - Det kan finnas flera orsaker bakom ökningen, enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw. - Det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet, säger han till radion. Köttätande parasit sprider sig i USA Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA.

Tre nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska sprida sig i boskapsindustrin i landet. Hittills har fem fall bekräftats: tre kalvar och en get i Texas samt en hund i New Mexico, enligt USA:s jordbruksdepartement. Skruvmasken är en ovanlig fluglarv som äter levande vävnad. Flugorna lägger ägg i öppna sår på boskap och husdjur och när äggen kläcks äter larverna av vävnaden.

Utan behandling kan djuren dö då larven äter sig in till hjärnan. Även människor kan i sällsynta fall drabbas. För att begränsa spridning har myndigheter upprättat karantänszoner två mil runt varje bekräftat fall. Kanada har också tillfälligt stoppat all import av levande boskap och hästar från Texas.

Larven angriper bara levande djur och påverkar inte köttprodukter. Representanthuset godkänner Trumps ICE-budget Den amerikanska kongressen har nu antagit ett lagförslag på 70 miljarder dollar som i praktiken finansierar president Donald Trumps hårda linje i invandringsfrågan under resten av hans mandatperiod.

Efter en utdragen strid i kongressen om framtiden för utvisningar och gränskontroller i landet har representanthuset på tisdagen godkänt ett jättepaket på motsvarande cirka 664 miljarder kronor som i princip tryggar bland annat migrationspolisen ICE:s och gränspolisens verksamheter till och med år 2029. Därmed fattas bara president Donald Trumps signatur. USA utfört attacker mot Iran Enligt Reuters skriver USA:s Central Command att man utfört attacker mot Iran som svar på den iranska nedskjutningen av en amerikansk helikopter tidigare på tisdagen.

'USA:s Central Command inledde idag självförsvarsattacker mot Iran på order av överbefälhavaren, som svar på gårdagens nedskjutning av en amerikansk arméhelikopter av typen Apache. Insatsen är ett proportionerligt svar på oprovocerad iransk aggression', skriver CENTCOM på X. När polisen i Oslo ryckte ut på en brand i helgen upptäcktes en 13-årig pojke på elsparkcykel som körde extremt fort. Pojken hade en topphastighet på 143 kilometer i timmen, skriver norska Aftenposten med hänvisning till Avisa Oslo.

När polispatrullen fått kontroll över 13-åringen testades maxhastigheten på elsparkcykeln. Genom att lyfta bakhjulet och pressa hastigheten kom de upp i 143 km i timmen. - Enligt webbplatsen där cykeln köptes kan den gå upp till 120 km/h, säger polischef Thomas Wold. Enligt polisens uppgifter kan cykeln ha kostat runt 70 000 kronor. 13-åringen kommer inte att straffas, eftersom han är för ung





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Ukraina och Ryssland under attack, flera döda i Afghanistan och USAUkraina och Ryssland uppger att de är under attack, flera skadade i Ukraina. I Ryssland har staden Samara angripits. Minst tolv personer har dödats i pakistanska attacker i Afghanistan. Allt fler drabbas av arbetssjukdomar i Sverige. Köttätande parasit sprider sig i USA. Representanthuset godkänner Trumps ICE-budget. USA utfört attacker mot Iran efter nedskjutningen av en amerikansk helikopter. En 13-årig pojke körde elsparkcykel med 143 kilometer i timmen.

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