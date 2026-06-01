Många händelser på kort tid: Stulen banankonst, våldsamt upplopp i Paris och nya regler för alkoholservering

Den här texten sammanfattar flera distinguishable nyhetsberättelser: Stöld av Maurizio Cattelans bananverk i Frankrike, våldsamma fester efter PSG:s seger, Folkhälsomyndighetens varningar om skärmtid, en skjuten tjur, bostadsmarknadens optim, kritik mot Hemnet, ett bidragsbrottfall och ändrade regler för alkoholservering i Sverige. Varje ämne behandlas kortfattat utom den första som är längst.

Ett flertal olika nyhetsämnen har inträffat under senare tid. I Frankrike har en banan, som är centralt i Maurizio Cattelan s kända konstverk " Comedian ", stulits från museet Pompidou-Metz i östra Frankrike.

Stölden upptäcktes av en vakt i lördags och museet har lämnat in en polisanmälan, skriver Le Monde. Konstverket, som består av en banan fasttejpad på en vägg, har redan försets med en ny frukt. Det är inte första gången verket drabbas; i fjol åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven denna gång är okänd väljer museet att gå till polisen "av respekt för konsten".

Verket väckte stor uppmärksamhet vid debuten 2019. År 2024 såldes en version för 5,2 miljoner dollar till kryptoprofilen Justin Sun, som sedan åt upp den framför kameror. I Sverige har polis spärrat av ett område utanför en gymnasieskola i Borås efter att en person larmat om ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats. Nationella bombskyddet har kallats till platsen i stadsdelen Norrby för att undersöka fyndet.

Firandet av Paris Saint-Germains andra raka Champions League-titel blev väldigt våldsamt i Paris. Nästan 900 personer greps i upplopp.

"Vi har haft fler än 890 gripanden. Det är 45 procent fler än förra året", säger inrikesminister Laurent Nuñez. Våldsamheterna inleddes efter att Paris Saint-Germain besegrat Arsenal i finalen i Budapest efter straffar. På grund av tidigare oroligheter hade 22 000 poliser satts in för att hålla koll på firandet.

I Paris hade flera butiksägare barrikaderat fönster och dörrar för att förhindra plundringar. Folkhälsomyndigheten har gett ut nya rekommendationer för föräldrar om skärmtid. Myndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn och att införa mobilfria zoner hemma. Detta är ett resultat av ett uppdrag att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns hälsa.

Forskning har indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Därför rekommenderas vårdnadshavare att undvika mobilen när de är tillsammans med barnen, såvida mobilen inte används gemensamt. En tjur har skjutits av polisen efter att den råkat ut för ett farligt läge på en motorväg i Sverige. Tjuren hade kommit mellan stängslet och frös försökt ta sig ut.

Polisen tvingades till slut skjuta den. Enligt SEB:s boprisindikator har optimen på bostadsmarknaden ökat i juni. Indikatorn, som visar skillnaden mellan hushåll som tror på stigande och fallande priser, ökade med 3 enheter till 44. Andelen hushåll som tror på stigande priser ökade med 1 procentenhet till 53 procent, medan de som tror på sjunkande priser minskade med 2 procentenheter till 9 procent.

Var fjärde hushåll tror på oförändrade priser.

"I kombination med stigande aktivitet, fallande utbud och försiktigt stigande priser ser vi nu en tydlig islossning på bostadsmarknaden", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández. Böndmarksplattformen Hemnet har kritiserats för skenande annonspriser och utmanas nu av det snabbväxande fenomenet "snart till salu" där bostäder ofta säljs utan annonsering. En man åtalas för grovt bidragsbrott efter att han lurat till sig drygt 800 000 kronor från Unionens a-kassa och Försäkringskassan.

I drygt två år uppgav mannen felaktigt för a-kassan att han var personlig assistent i Göteborg, vilket gav honom 335 000 kronor. Han misstänks också ha lurat till sig 478 000 kronor i aktivitetsstöd. Mannen nekar i förhör och gör sin nuvarande fru ansvarig för kontakterna med myndigheterna. I Sverige slopas mat- och kökskraven för att få servera alkohol, vilket öppnar för nya strandbarer, vinbarer och möjligheten att servera alkohol på andra platser som frisörsalonger.

Man måste fortfarande ha ett tillstånd, genomgå en utbildning och klara ett prov. Visitas vd Jonas Siljhammar tror att befintliga etablissementer kommer att dra nytta av förändringen i första hand





