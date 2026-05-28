Många svenskar vill gå i pension tidigt - men experter varnar för fallgropar

En ny undersökning visar att sex av tio svenskar kan tänka sig att spara extra för att kunna gå i pension före riktålder n. Bland yngre män är var fjärde beredd att avsätta mer än tio procent av lönen för att uppnå det målet.

Samtidigt uppger nästan var fjärde svensk att de inte vet hur olika karriärval som deltidsarbete, karriärbyten eller sabbatsår påverkar den slutliga pensionen. Detta visar på en stor kunskapsbrist hos allmänheten när det gäller pensionsplanering, enligt experter. Pensionssparande handlar i grunden om att jämna ut inkomsten över hela livet, förklarar Maja, pensionsexpert på Folksam. Ju tidigare du vill gå i pension, desto större måste sparandet vara.

Men det fina är att när tiden finns kan även små justeringar i dag ge stor effekt. Hon betonar att den som siktar på att sluta arbeta flera år före riktåldern, som i dag är 67 år, ofta behöver se över mer än bara sparandet. Även kostnader för boende och löpande utgifter måste anpassas för att ekonomin ska gå ihop. Sparviljan bland yngre kontrasterar mot ett oroande mönster bland dem som redan är pensionärer.

Allt fler väljer att ta ut sin tjänstepension på kortare tid istället för livsvarigt. Hos Alecta har andelen som tar ut pensionen livslångt sjunkit från 70 procent 2016 till 55 procent 2025. Ungefär en tredjedel väljer nu ett uttag som tar slut inom tio år, vilket innebär att pengarna kan vara slut redan vid 70-75 års ålder. Då åker man ner på bara allmänpension, och snittet förra året var 16 400 kronor i månaden före skatt, enligt uppgifter från Alecta.

Maja på Folksam påpekar att det är ett särskilt sårbart läge för den som dessutom bär med sig bolån in i pensionen. Det är betydligt vanligare i dag än hos tidigare generationer. Hon understryker att det inte finns några universallösningar. Den som har små marginaler ska faktiskt ha livsvarigt uttag.

Bränner man av sin tjänstepension kan det sluta med att man måste söka bostadstillägg, och då blir man låst i sin bostad, säger hon. Mattias Munter på Skandia lyfter fram vikten av att ha en samlad bild av allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Det är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut i tid. Han rekommenderar att regelbundet gå igenom sin pensionsprognos och justera sparandet efter livssituationen.

För unga som vill gå i pension tidigt kan det handla om att spara mer än genomsnittet, men också om att investera långsiktigt och ta hänsyn till inflation och avgifter. Undersökningen visar att många svenskar är beredda att göra uppoffringar för en tidig pension, men kunskapen om hur olika val påverkar pensionen är bristfällig. Experter är eniga om att en genomtänkt plan och regelbunden uppföljning är nyckeln till en trygg pension, oavsett när man väljer att sluta arbeta.

Med rätt strategi kan även den som inte har stora marginaler skapa en hållbar ekonomisk framtid





