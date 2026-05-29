Många tror att elbolaget tar hela elnätsräkningen - men så är det inte

Ellevio vill öka kunskapen om elräkningens delar och göra elräkningen mer transparent. Många kunder tror att hela elnätsräkningen går till elbolaget, men i själva verket är omkring 55 procent av kostnaden skatt och moms som går direkt till staten.

När vi pratar med kunder märker vi att många tror att hela elnätsräkning en går till oss, säger Jonatan Björck, expert på energifrågor på Ellevio . I själva verket är omkring 55 procent av kostnaden skatt och moms som går direkt till staten.

Det gör Sverige till ett av de länder i Europa med högst beskattning på el. Elnätsavgift finansierar att elen transporteras hem till kunderna. Hela vägen genom stamnätet, via regionnätet och det lokala elnätet närmast kunderna. Pengarna används bland annat till att förnya, modernisera och underhålla elnätet, men också till kundservice, fakturering och den dygnet-runt-bemanning som krävs i driftcentraler och ute i fält.

Det är inte så konstigt - elräkningen kan vara teknisk och svårtolkad. Men när man ser siffrorna blir det tydligt: det mesta går inte till elbolaget, utan till staten. En annan vanlig missuppfattning är att elnätet är skattefinansierat. I själva verket bekostas hela den svenska elnätsstrukturen - från de lokala näten till de stora stamnäten - av elnätsavgifterna som kunderna betalar.

Stamnätet är därmed inte skattefinansierat, utan bärs helt av avgifter från region- och lokalnätsföretag - och i slutändan alla elkunder. Ellevio tycker att det är rimligt att man som kund ska kunna förstå vad man betalar för. Därför vill bolaget öka kunskapen och göra elräkningen mer transparent. Ju fler som vet hur det fungerar, desto mer konstruktivt kan samtalet om el och priser bli.

Ellevio driver därför en informationsinsats för att öka kunskapen om elräkningens delar. Vårt mål är att fler ska känna sig trygga i att förstå sin egen räkning. Det handlar inte om att ta ställning, utan om att skapa insikt och förståelse. El och energi har blivit en stor del av vardagsdebatten, men fakta försvinner ofta i diskussionen.

Vår roll är att hjälpa människor att förstå hur det faktiskt fungerar. Det skapar trygghet - och stärker förtroendet för hela energisystemet





