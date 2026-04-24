Måns Zelmerlöw åtalas för bidragsbrott efter vårdnadsstrid

Måns Zelmerlöw står åtalad för bidragsbrott efter att barnen flyttat till Storbritannien och han inte anmält detta till Försäkringskassan. Åtalet uppgår till 10 600 kronor och Zelmerlöw förnekar brott.

Måns Zelmerlöw åtalas nu för bidragsbrott, en anklagelse som härrör från en komplicerad vårdnadsstrid och efterföljande bosättning av hans barn i Storbritannien . Fallet tar sin början i en period då familjen bodde i Sverige.

När föräldrarna inte kunde enas om var barnen skulle ha sin huvudsakliga hemvist, tog Stockholms tingsrätt i maj 2025 ett beslut om att barnen skulle bo i Storbritannien. Detta beslut överklagades av Måns Zelmerlöw, först till Svea hovrätt och sedan till Högsta domstolen, men båda instanserna avslog hans begäran om prövningstillstånd. Med barnen bosatta utomlands uppstod en skyldighet för Zelmerlöw att informera Försäkringskassan om detta, en skyldighet som enligt åklagaren inte uppfyllts.

En utredning har visat att artisten inte anmält barnens utlandsvistelse, vilket resulterat i felaktiga utbetalningar av barnbidrag och flerbarnstillägg. Kammaråklagare Nina Bengtsson förklarar i ett pressmeddelande att detta utgör grunden för åtalet. Beloppet som felaktigt betalats ut uppgår till 10 600 kronor. Måns Zelmerlöws försvarare, advokat Hanna Lindblom, har offentligt förklarat att hennes klient förnekar brott.

Hon betonar att Zelmerlöw inte haft någon avsikt att vilseleda staten eller berika sig på felaktiga utbetalningar. Lindblom framhåller att situationen uppstod under en period av stor turbulens och kaos i Zelmerlöws privatliv, en vår och sommar präglad av vårdnadsstriden och de juridiska processerna. Hon understryker att Zelmerlöw så snart han blev medveten om felet, omedelbart återbetalade det felaktigt utbetalda barnbidraget. Detta faktum, enligt Lindblom, visar tydligt att Zelmerlöw inte har försökt dra någon ekonomisk fördel av situationen.

Hon beskriver åtalet som oönskat, särskilt med tanke på att Zelmerlöw är på väg att återhämta sig och bygga upp sitt liv igen. Advokaten uttrycker en förhoppning om att tingsrätten kommer att frikänna Zelmerlöw från anklagelserna. Fallet väcker frågor om ansvarsfördelningen och informationsskyldigheten för föräldrar i internationella vårdnadsärenden, samt vikten av att snabbt korrigera eventuella felaktigheter i bidragsutbetalningar.

Detta fall belyser även komplexiteten i att hantera ekonomiska skyldigheter när familjer befinner sig i en situation av geografisk separation och juridiska tvister. Det är tydligt att Zelmerlöw befann sig i en svår situation, präglad av både personliga och juridiska utmaningar. Åklagarens beslut att väcka åtal, trots återbetalningen av det felaktigt utbetalda beloppet, indikerar att Försäkringskassan anser att det finns en principiell fråga om informationsskyldighet som måste prövas i domstol.

Utfallet av rättegången kan få prejudicerande effekt för liknande fall i framtiden. Det är viktigt att notera att åtalet inte innebär att Zelmerlöw är dömd, utan att han nu får möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i domstol. Rättegången kommer att ge en mer detaljerad bild av händelseförloppet och de omständigheter som lett fram till åtalet.

Det är också väsentligt att komma ihåg att även oaktsamhet kan vara straffbart, och att det är upp till domstolen att bedöma om Zelmerlöw har agerat tillräckligt noggrant för att uppfylla sina skyldigheter gentemot Försäkringskassan. Fallet kommer sannolikt att följas noga av både allmänheten och juridiska experter





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frankrike och Storbritannien enas om avtal för att stoppa migrantbåtarEtt treårigt avtal har slutits mellan Frankrike och Storbritannien för att öka gränskontrollerna och minska antalet irreguljära migranter som försöker korsa Engelska kanalen. Storbritannien bidrar med över 8 miljarder kronor.

Börserna i Asien blandade – Sydkorea går mot strömmenSydkoreanska Kospi stiger medan andra asiatiska index faller. Avtal om migration mellan Frankrike och Storbritannien. Warhol-målning såld för miljoner. Säpo höjer beredskapen inför valet.

Frankrike och Storbritannien enas om migrationsavtalFrankrike och Storbritannien har ingått ett treårigt avtal för att öka säkerheten och minska antalet papperslösa migranter som försöker korsa Engelska kanalen. Frankrike ökar polisnärvaron och Storbritannien bidrar ekonomiskt.

– Smittade våldtäktsoffer med hiv – döms till livstidEn 43-årig man har dömts till livstids fängelse i Storbritannien för att medvetet ha smittat våldtäktsoffer med hiv, skriver brittiska…

Skjutning i USA, HIV-dom i Storbritannien och golfsuccéerNyheter från USA om en skjutning på ett köpcentrum, en man i Storbritannien dömd för att medvetet sprida HIV, uppdateringar från Chevron Championship i golf och en SM-final i bordtennis.

Falklandskonflikten blossar upp igen efter 44 årSpänningarna kring Falklandsöarna har återigen ökat efter ett läckt mejl från Pentagon som antyder att USA kan ompröva sitt stöd till Storbritanniens territoriella anspråk. Detta sker i samband med Storbritanniens hållning till ett eventuellt krig mot Iran. Storbritannien står fast vid sin suveränitet, medan Argentina fortsätter att kräva öarna.

