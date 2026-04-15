Mårten Arndtzén lämnar Sveriges Radio för 100 procent: En förändring i det svenska medielandskapet

Kulturjournalisten Mårten Arndtzén, efter över 30 år på Sveriges Radio, går till 100 procent. Flytten följer på förändrade arbetsuppgifter på public service efter inlägg på X. 100 procent, som drivs med privata medel, siktar på att stärka sin kulturjournalistik med Arndtzén i spetsen.

Den välrenommerade konstkritikern och kulturjournalisten Mårten Arndtzén , med över tre decenniers erfarenhet från Sveriges Radio , lämnar nu public service för att ta rodret på den uppstickande mediekanalen 100 procent . Beslutet tillkännagavs internt på onsdagen och markerar en betydande förändring i den svenska kulturjournalistiska landskapet. Arndtzén, som tidigare i våras fick ”förändrade arbetsuppgifter” på Sveriges Radio efter publiceringar på X (tidigare Twitter) som ansågs strida mot arbetsgivarens interna regler, kommer nu att leda 100 procent s satsning på kulturjournalistik. Han hade tidigare fått lämna uppdraget som programledare för Kulturnytt och begränsats i sin möjlighet att kommentera kulturpolitik. Flytten till 100 procent ses av många som ett tecken på den växande dynamiken inom medievärlden och en utmaning mot traditionella public service-institutioner.

Hos 100 procent kommer Arndtzén att ha en nyckelroll i att forma och utveckla kanalens kulturbevakning. Kanalen, som beskrivs som partipolitiskt oberoende, men som förväntas bedriva opinionsbildning i syfte att påverka valresultatet 2026, är finansierad av anonyma finansiärer. Henrik Jönsson, chefredaktör på 100 procent, uttrycker stor glädje över att Arndtzén väljer att ansluta sig till kanalen. Jönsson menar att detta bevisar att stark kulturjournalistik kan frodas även utanför offentliga strukturer, och att en högre grad av frihet och oberoende kan uppnås inom privat regi. Denna rekrytering ses av många som en tydlig signal om kanalens ambitioner och en vilja att utmana etablerade medier. 100 procent har etablerat sig med produktioner i videoformat, artiklar och debattinlägg, ofta med en högerlutande prägel. Kanalen drivs delvis av Marie Söderqvist, som har en egen studio i närheten av Sveriges Radio på Östermalm i Stockholm. Söderqvist producerar opinionsbildande material och underhållning.

Arndtzéns avhopp från Sveriges Radio och hans övergång till 100 procent väcker intressanta frågor om yttrandefrihet, oberoende och den framtida rollen för kulturjournalistik i Sverige. Den interna konflikten på Sveriges Radio, som ledde till förändrade arbetsuppgifter för Arndtzén, belyser spänningar mellan journalisters rätt att uttrycka sina åsikter och arbetsgivarens krav på opartiskhet. Samtidigt understryker flytten till 100 procent möjligheten för kulturjournalister att hitta nya plattformar och uttrycksformer, särskilt i en tid då medielandskapet förändras snabbt. Denna utveckling kan potentiellt leda till en mer mångfacetterad och dynamisk kulturdebatt, men också till ökad polarisering. Det återstår att se hur Arndtzéns nya uppdrag kommer att forma 100 procents kulturbevakning och hur den kommer att påverka den bredare svenska kulturjournalistiken.





