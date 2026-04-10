MacIntyre tappar humöret på The Masters: Ilska och varning präglar rundan

Robert MacIntyre hade en turbulent första runda på The Masters. Den skotske golfstjärnan visade upp ilska och frustration, vilket ledde till en varning och diskussioner om uppförande på golfbanan.

The Masters , en prestigefylld golftävling, brukar sällan förknippas med utbrott av ilska. Men under den första rundan visade den skotske golfspelaren Robert MacIntyre upp en helt annan sida av sig själv. Världsåttan, som hade en tung dag på banan, tappade tålamodet och visade tydligt sin frustration. Det var en syn som inte lämnade någon oberörd, och experter och kommentatorer reagerade starkt på MacIntyres agerande.

Hans beteende väckte både förvåning och kritik, och ledde till att tävlingen fick en oväntad dramatisk dimension.\Under andra halvan av rundan eskalerade MacIntyres frustration. Efter ett missat slag slog han kraftfullt i marken i ren ilska, en gest som uppmärksammades och kritiserades av Viaplays expertkommentator Per-Ulrik Johansson. Johansson, som själv är en erfaren golfspelare, uttryckte tydligt sin ogillande av MacIntyres beteende och menade att sådana utbrott inte hör hemma på golfbanan. Problemen fortsatte för MacIntyre, som på det 13:e hålet missade en eagle-putt och istället puttade bollen av greenen. Johansson kunde inte dölja sin förvåning och kommenterade händelsen med en blandning av förvåning och vantro. Mardrömsrundan fortsatte på det 15:e hålet, där MacIntyre slog bollen i vattnet två gånger om. Som ett uttryck för sitt missnöje visade han sedan upp långfingret. Hans ilska kulminerade i ytterligare ett utbrott, där han slog i marken i ilska igen, vilket fick Johansson att vädja om ett slut på MacIntyres beteende. Denna kombination av misslyckanden och ilska skapade en ovanlig och negativ upplevelse för både MacIntyre och åskådarna.\MacIntyres utbrott och svordomar, som fångades av tv-kamerorna, fick konsekvenser. I Storbritannien tvingades kommentatorerna från Sky Sports be om ursäkt för språkbruket. Sportchefen för BBC i Skottland uttryckte sympati för de problem som uppstod för tv-kanalen på grund av MacIntyres beteende. Tom English, en välkänd sportjournalist, menade att MacIntyre inte gjorde sig själv några tjänster med sitt beteende. Han antydde att en censurmaskin kunde ha varit till nytta för Sky Sports under sändningen. MacIntyre avslutade sin runda med 80 slag, hela åtta över par och tretton slag bakom ledarna Sam Burns och Rory McIlroy. Som en följd av hans beteende fick han en varning av Masters-domarna, som påminde honom om uppförandekoden. Händelsen underströk vikten av disciplin och gott uppförande inom golfen och gav upphov till diskussioner om idrottsmannaskap och emotionell kontroll under press





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Masters Robert Macintyre Golf Ilska Varning Uppförande Sport

United States Latest News, United States Headlines

