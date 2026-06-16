"Madam war criminal": Biljana Plavsic, en världsrenommerad akademiker som blev fascist

Biljana Plavsic, en internationellt känd akademiker och biolog, engagerade sig politiskt vid de första demokratiska valen i landet 1990. Hon hävdade att hon gjorde det för att förhindra ett nytt folkmord på serber. Plavsic var en del av det bosniska presidentskapet före kriget och blev president i Republika Srpska, den serbiska delen av Bosnien, 1996. Hon åtalades inför Internationella krigsförbrytartribunalen 2001 och dömdes till elva års fängelse. Plavsic avtjänade sitt straff i Sverige och frigavs 2009. I boken "Madam war criminal" försöker författaren, Jelena Simic, förstå hur en världsrenommerad akademiker kunde förvandlas till fascist.

En internationellt känd akademiker och biolog, Biljana Plavsic , engagerade sig politiskt vid de första demokratiska valen i landet 1990. Hon hävdade att hon gjorde det för att förhindra ett nytt folkmord på serber.

Plavsic var en del av det bosniska presidentskapet före kriget och blev president i Republika Srpska, den serbiska delen av Bosnien, 1996. Hon åtalades inför Internationella krigsförbrytartribunalen 2001 och dömdes till elva års fängelse. Plavsic avtjänade sitt straff i Sverige och frigavs 2009. I boken "Madam war criminal" försöker författaren, Jelena Simic, förstå hur en världsrenommerad akademiker kunde förvandlas till fascist.

Plavsic är starkt kritisk till hennes påståenden och chauvinism, men aldrig konfronterar sin samtalspartner. Boken belyser centrala teman, inte bara i det postjugoslaviska området, utan också i ett vidare perspektiv





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