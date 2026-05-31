Mads Thychosen besviken över AIKs förlust mot Sirius

AIKs tränare Mads Thychosen var besviken över förlusten mot Sirius men såg positivt på lagets prestation. Han sa att laget hanterade Sirius bra i stora delar av matchen och att det finns positiva saker att känna sig optimistisk över.

AIK s tränare Mads Thychosen var besviken över förlusten mot Sirius men såg positivt på lagets prestation. - Vi satt i omklädningsrummet och undrade vad fan man ska säga.

I första spelar vi faktiskt bra fotboll, vi har många lägen men brister i kvalitén. Sen möter vi serieledaren som gör två mål på sina två chanser. Det är oerhört tufft därifrån men överlag är det alldeles för dåligt, säger Thychosen efter matchen. Finns saker att vara positiv över - Det är svårt att säga efter en 3-0-förlust och låta smart, men jag tycker att vi hanterade dem bra i stora delar av matchen, säger han på presskonferensen.

- Det finns positiva saker. Det kanske inte är rätt dag för en AIK-tränare att säga att det finns positiva saker, efter 3-0, folk kommer säkert bli arga på mig. Men jag känner mitt lag, jag vet var vi är och det finns saker att känna sig optimistisk över. Resultatet innebär att Gnaget ligger kvar på tionde plats inför sommaruppehållet - och stänger vårsäsongen med blott tre vinster på tio matcher.

Förlusten mot Sirius gör dessutom att AIK är, rent tabellmässigt, det sämsta Stockholmlaget under våren 2026. - Jag har ingen kommentar till det. Det är så det är. Jag har ingen aning om hur många poäng de andra har.

Jag fokuserar på AIK. Vi har tolv poäng och det är för lite, säger Thychosen. AIK-anfallaren Erik Flataker delar besvikelsen över tabellplaceringen - Vi är inte där vi ska vara och det är någonting vi måste vända. Vi måste ta oss själva i nacken och just nu måste vi gå in i oss själva och tänka igenom detta och sen komma tillbaka efter uppehållet som hundraprocentiga





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AIK Mads Thychosen Sirius Fotboll Vårsäsongen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mads Thychosen är en väldigt bra spelare - AIK:s tränareAIK:s Mads Thychosen är en stark försvarare som har nio mål på nio matcher och leder skytteligan. AIK:s tränare José Riveiro säger att Sirius är ett bra lag som har varit ostoppbara i allsvenskan denna säsong.

Read more »

Jonathan Ederström om intresset för Sirius-spelarna - AllsvenskanSirius toppar allsvenskan och flera spelare har dragit till sig intresse från utlandet. Nu berättar Jonathan Ederström om klubbens strategi, transferplaner och gulddrömmen. - Det finns ett stort intresse för många av våra spelare, säger han till TV4.

Read more »

Sirius nollar AIK och Robbie Ure stänker tillRobbie Ure stänkte två mål när Sirius nollade AIK på bortaplan. Laget går obesegrat under våren med 28 poäng av 30 möjliga.

Read more »

Sirius leder allsvenskan - Robbie Ure öppnar för att lämna mitt i guldstridenSirius leder allsvenskan med tio poäng ner till Elfsborg på andraplats. Robbie Ure har fått fokus på sig och öppnar för att lämna laget mitt i guldstriden.

Read more »