Maffia: En rå och nervkittlande thrillerserie

Serien 'Maffia' beskrivs som en rå och nervkittlande thrillerserie och ska vara inspirerad av verkliga händelser i Sverige under åren 1991 till 1999. Serien har sänts på Viaplay internationellt, bland annat i USA. Nu bekräftas att serien får svensk premiär under hösten. Peshang Rad och Katia Winter gör huvudrollerna i de sex avsnitten. På rollistan finns även Helena af Sandeberg, Linus Wahlgren, Jens Hultén och Christian Hillborg.

En berättelse om människor som söker tillhörighet och respekt, säger Peshang Rad . Serien ' Maffia ' beskrivs som en rå och nervkittlande thrillerserie och ska vara inspirerad av verkliga händelser i Sverige under åren 1991 till 1999.

Serien har sänts på Viaplay internationellt, bland annat i USA. Nu bekräftas att serien får svensk premiär under hösten. Peshang Rad och Katia Winter gör huvudrollerna i de sex avsnitten. På rollistan finns även Helena af Sandeberg, Linus Wahlgren, Jens Hultén och Christian Hillborg.

Det är en berättelse om människor som söker tillhörighet och respekt, men som till slut förlorar sig själva på vägen. Det är nog därför berättelsen känns så nära vår samtid, säger Peshang Rad i ett pressmeddelande. Handlingen i 'Maffia' fokuserar på Radovan 'Jakov' Jakovic, spelad av Peshang Rad. Rollfiguren beskrivs som en karismatisk och hänsynslös aktör som bygger upp en smuggelverksamhet som ritar om gränserna helt för den undre världen.

Vidare: Med cigarettsmuggling som språngbräda bygger han snabbt upp ett kriminellt imperium och lägger grunden till något Sverige aldrig tidigare upplevt. På motsatt sida står Katia Winters rollfigur, polisen Gunn Thörngren. Hon ser hur en ny typ av organiserad brottslighet växer fram, långt innan någon annan tar hotet på allvar. Gunn är den typen av människa som inte kan blunda när hon väl sett något.

Hon drivs av en övertygelse som gör henne ensam, och ändå kan hon inte låta bli. Det finns något både beundransvärt och tragiskt i det, och det kändes väldigt spännande, säger Katia Winter i samma pressmeddelande. Serien består av sex avsnitt och har premiär hösten 2026 på Viaplay. Peshang Rad, Katia Winter, Helena af Sandeberg, Linus Wahlgren, Jens Hultén och Christian Hillborg finns på rollistan.

Axel Stjärne är huvudförfattare för 'Maffia'. Han har skrivit manus med Stefan Thunberg och Dennis Magnusson. Mani Maserrat och Tomas Jonsgården regisserar. Serien produceras av Nexiko med Maria Nordenberg som producent och Lars Beckung som exekutiv producent.

Om handlingen: När de jugoslaviska krigen bryter ut i början av 90-talet blir den jugoslaviska staten beroende av smuggling för att finansiera kriget. Detta, i kombination med Sveriges höga tobaksskatt, gör det möjligt för Radovan 'Jakov' Jakovic att bygga upp en smuggelverksamhet som ritar om gränserna helt för den undre världen. Med cigarettsmuggling som språngbräda bygger han snabbt upp ett kriminellt imperium och lägger grunden till något Sverige aldrig tidigare upplevt.

Vidare: Jakov är inte ensam om att förstå vad som är på väg att hända. Polisen Gunn Thörngren ligger steget före. Hon ser hur en ny typ av organiserad brottslighet växer fram, långt innan någon annan tar hotet på allvar. En insikt som sätter henne på kollisionskurs med både Jakov och sin egen organisation





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