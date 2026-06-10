Maffig medeltidsaction kan bli en stor succé

Independent-rysaren har blivit en stor succé trots låga budget och lockar Gen Z till biograferna.

På tv-kanalerna ikväll kan ni njuta av en maffig medeltidsaction i en av årets mest underskattade filmer. Independent-rysaren spelades in för endast 750 000 dollar och är på väg att bli en stor succé.

Filmen har redan inbringat över 200 miljoner dollar på bio världen över. Capstone Pictures, som finansierade filmen, kommer att tjäna 45-50 miljoner dollar som exekutiv producent 1,5 månad efter att Focus köpte upp filmen på Toronto Film Festival förra året. Skräckexperten har hjälpt till att marknadsföra filmen och förhandlade till sig en trevlig bonus. Blumhouse kan räkna med att dra in ytterligare 500 000 dollar för var 5:e miljon som filmen drar in på bio.

En källa beskriver det som typiskt Hollywood, där de inblandade filmskaparna och filmarbetarna får låga lön. Offentligt har det blivit känt att en filmskapare endast fick 6000 dollar för 20 dagars arbete. Det är en verklighet som många filmskapare kan relatera till. Men det finns ändå hopp för dem som var inblandade i filmen och trodde på projektet från början.

Finansiären Capstone kommer att dela sin vinst med det kreativa teamet och regissören. Filmen handlar om en förälskad kille som testar en önskepryl som garanterar honom att en dröm förverkligas. Han vill att tjejen han tycker om ska bli kär i honom, men drömmen slår snart in som en förbannelse. Både denna film och den lika omtalade 'Backrooms' är gjorda av två filmskapare med Youtube-bakgrund och lockar Gen Z i stora mängder till biograferna





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