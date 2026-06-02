Magdalena Andersson: "Vi utvisar gärna grovt kriminella, men att utvisa människor som har gjort allt rätt..."

Partiledaren Magdalena Andersson uttalar sig om regeringens och SD:s ventil för tonårsutvisningarna och anknytning till Sverige.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Man bör titta närmare på stark anknytning till Sverige och hur man kan uppgradera det, säger partiledaren Magdalena Andersson .

Regeringens och SD:s ventil för de omdebatterade tonårsutvisningarna innebär i korthet att åldersgränsen för uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning höjs från 18 till 21 år. Anledningen är att man skjuter upp problemet i tre år. Personer som utvisats vid 18 utvisas vid 21 i stället, säger Magdalena Andersson. Hon pekar i stället på att anknytning handlar om hur integrerad en person är i det svenska samhället, om man pratar svenska, har utbildat sig i landet och arbetar.

Vi utvisar gärna grovt kriminella. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magdalena Andersson Tonårsutvisningar Anknytning Till Sverige Uppgradering Grovt Kriminella Rättvisa Utvisningar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man åtalas för grovt bidragsbrott i SverigeEn man åtalas för grovt bidragsbrott i Sverige efter att ha lurat till sig nästan 800 000 kronor från Unionens a-kassa och Försäkringskassan. Han misstänks även för att ha lurat till sig 478 000 kronor i aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Read more »

Daniel Andersson: ”Ja, vi måste få bort många spelare”Tillägger inför rollbytet: ”Men där finns spelare där det finns obrukad potential”.

Read more »

Lena Andersson: Hollywood drömmer sig tillbaka till tiden före revolutionenUSA firar 250 år och Drömfabriken befinner sig i en mardröm. När den lille MAGA-mannen av folket hotar vill eliten åter bli européer.

Read more »

Här är din nya S-regeringMagdalena Andersson kommer inte runt det gamla gardet i partitoppen när ministerlistan spikas. I denna krets finns stommen till en ny socialdemokratisk regering.

Read more »