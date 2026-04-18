Magdalena Eriksson avslutar landslagskarriären för hälsa – partner uttrycker saknad

Försvarsspelaren Magdalena Eriksson har valt att prioritera sin hälsa och avslutar sin landslagskarriär. Beslutet, som varit tufft att fatta, välkomnas med förståelse. Partnern kommer inte att kunna närvara vid avtackningen på grund av andra åtaganden, men har förberett en personlig gåva.

Försvarsspelaren Magdalena Eriksson har valt att lägga av med landslaget för att fokusera på sin hälsa . Beslutet, som meddelades i november, var ett smärtsamt men nödvändigt steg för Eriksson. Hon uttryckte vid tillfället att det var ett beslut hon helst hade velat slippa, men att hennes kropps nuvarande tillstånd tvingade fram det.

"Det är verkligen ett beslut jag önskar att jag inte behövt ta, men på grund av hur min kropp mår nu för tiden är det ett beslut som jag känner att jag måste ta", sade Eriksson. Hennes beslut har mottagits med förståelse av lagkamrater och ledare. "Det är klart att det var ett väldigt tufft beslut för Magda, ett svårt beslut att ta. Vi har haft många samtal kring det, pratade om för- och nackdelar. Till slut tog hon det beslutet och det är nog det som är det bästa för hennes kropp", kommenterade en lagkamrat. I samband med Sveriges VM-kvalmatch mot Danmark, där Eriksson för första gången på länge inte mötte sin partner på planen, har hennes landslagskarriär nu nått sitt slut. Situationen beskrivs som speciell, då partnern får en chans att träna hemma i München och spendera tid med familjen istället för att resa iväg på landslagsuppdrag. "Det är lite speciellt att vi inte åker i väg åt varsitt håll, hon får tid att träna hemma i München och vara med familjen lite." Efter Sveriges VM-kvalmöte med Serbien i Stockholm kommer Magdalena Eriksson att officiellt tackas av. Samtidigt spelar Danmark mot Italien, vilket innebär att Erikssons partner inte kommer att kunna närvara vid avtackningen. "Det är klart att det känns otroligt tråkigt. Men det hade inte varit möjligt att göra det på något annat sätt. Jag har firat henne innan vi åkte i väg, men det är verkligen tråkigt att jag inte kan vara där. Jag är säker på att hon får en jättebra avtackning", sade partnern. För att uppmärksamma Eriksson har partnern förberett en personlig gåva: en specialbeställd tavla, tillsammans med god mat och dryck. "Jag lät någon göra en tavla, sen lite god mat och gott att dricka", berättar hon med ett skratt. Hon erkänner dock att hon personligen hade föredragit om avtackningen kunde ha ägt rum i Göteborg, då Sverige och Danmark möttes tidigare i veckan. Erikssons beslut att avsluta landslagskarriären markerar slutet på en framgångsrik era för den svenska fotbollen. Hennes bidrag till landslaget har varit betydande, och hennes frånvaro kommer utan tvekan att märkas. Fokus ligger nu på hennes återhämtning och framtida välmående





