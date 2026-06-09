Majoritet av föräldrar positiva till 15-årsgräns på sociala medier

En ny rapport från Internetstiftelsen visar att nästan sex av tio föräldrar med barn i åldern 8-19 år stöder en åldersgräns på sociala medier. Regeringen planerar att införa en 15-årsgräns.

En ny rapport från Internetstiftelsen visar att en majoritet av svenska föräldrar med barn i åldern 8-19 år är positiva till att införa en åldersgräns på sociala medier .

Hela 59 procent av de tillfrågade föräldrarna stöder förslaget, vilket ligger i linje med regeringens planer på att införa en 15-årsgräns för användning av plattformar som Instagram, TikTok och Snapchat. Socialminister Jakob Forssmed (KD) meddelade förra veckan att regeringen vill gå vidare med förslaget, som syftar till att skydda barn och unga från de risker som sociala medier kan medföra, såsom nätmobbning, olämpligt innehåll och integritetsintrång.

Samtidigt visar rapporten att nästan var tredje vuxen tror att ett krav på legitimering skulle påverka deras egen användning negativt. Flera länder har redan infört eller överväger liknande åldersgränser. Australien har exempelvis infört en åldersgräns på 16 år för sociala medier, medan Frankrike och Storbritannien utreder lagstiftning. I USA har delstater som Utah och Arkansas infört restriktioner för minderåriga.

Förespråkarna menar att en åldersgräns är nödvändig för att skydda barns psykiska hälsa och utveckling, medan kritiker pekar på praktiska problem med legitimering och risker för övervakning och begränsning av yttrandefriheten. Internetstiftelsens rapport understryker att det råder delade meningar bland svenskarna: medan äldre generationer är mer positiva, är yngre vuxna mer skeptiska. Implementeringen av en åldersgräns kräver teknisk lösningar som åldersverifiering, exempelvis via BankID eller andra metoder.

Men frågan är komplex: hur ska man balansera barns rätt till delaktighet i digitala rum med behovet av skydd? Och vad händer med de barn som redan har konton? Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna och konsekvenserna. Samtidigt pågår en bredare debatt om sociala mediers påverkan på demokrati och samhällsklimat.

Rapporten visar att svenska föräldrar i hög grad är medvetna om riskerna och vill se tydligare reglering. Oavsett utfall kommer frågan om åldersgräns att fortsätta engagera både politiker, techbolag och medborgare under en lång tid framöver





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