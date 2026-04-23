Majoriteten av riksdagspartierna öppna för åldersgräns på sociala medier

En enkät från Lilla Aktuellt visar att sex av åtta riksdagspartier är beredda att lagstifta om en åldersgräns för sociala medier. Regeringen har tillsatt en utredning som ska presentera ett delbetänkande i juni. Erfarenheter från Australien visar dock att ett förbud kan vara svårt att genomföra.

Debatten kring en åldersgräns för sociala medier fortsätter att intensifieras i Sverige, och en ny enkät från Lilla Aktuellt visar att en betydande majoritet av riksdagspartierna är öppna för att lagstifta i frågan.

Sex av åtta riksdagspartier – Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – har uttryckt en vilja att överväga lagstiftning som skulle begränsa tillgången till sociala medier för yngre användare. Detta sker samtidigt som regeringen har initierat en utredning för att noggrant undersöka möjligheterna och utmaningarna med att införa en sådan åldersgräns. Ett första delbetänkande från utredningen förväntas presenteras redan i juni, vilket kommer att ge en första indikation på regeringens potentiella väg framåt.

En viktig aspekt som framkommer i Lilla Aktuells enkät är att partierna inte är helt överens om hur en eventuell åldersgräns ska implementeras i praktiken. Detta understryker komplexiteten i frågan och behovet av en väl genomtänkt lösning som både skyddar barn och ungdomar och respekterar grundläggande rättigheter. Samtidigt som den svenska debatten pågår, finns det erfarenheter från andra länder som kan vara värdefulla att beakta.

Siffror från Australien, som också har övervägt att införa en åldersgräns för sociala medier, indikerar att ett sådant förbud kan vara svårt att genomföra i praktiken. Detta beror på de tekniska utmaningarna med att verifiera användares ålder och risken för att användare helt enkelt kringgår åldersgränsen genom att använda falska identiteter eller VPN-tjänster. Den australiska erfarenheten pekar på vikten av att hitta en lösning som är både effektiv och genomförbar, och som inte leder till oönskade konsekvenser.

När det gäller konkreta förslag på hur en åldersgräns skulle kunna implementeras i Sverige, har Socialdemokraterna lyft fram BankID eller EU:s kommande digitala plånbok som potentiella verktyg. Dessa lösningar skulle kunna användas för att verifiera användares ålder på ett säkert och tillförlitligt sätt. Kristdemokraterna har istället förespråkat en gemensam EU-lösning, där ålder verifieras utan att barns identitet röjs. Detta skulle kunna bidra till att skydda barns integritet och förhindra missbruk av personuppgifter.

Det är tydligt att partierna inser att en internationell samordning kan vara nödvändig för att skapa en effektiv och hållbar lösning. Utöver de tekniska och juridiska utmaningarna finns det också en viktig principiell diskussion kring en åldersgräns för sociala medier. Vissa argumenterar för att det är föräldrarnas ansvar att övervaka sina barns användning av sociala medier och att en lagstiftning skulle vara ett alltför ingripande i den personliga friheten.

Andra menar att sociala medier kan ha en skadlig inverkan på barns psykiska hälsa och att det därför är nödvändigt att införa åtgärder för att skydda dem. Det är också viktigt att beakta att en åldersgräns kan leda till att barn och ungdomar söker sig till alternativa plattformar som inte omfattas av samma reglering, vilket kan öka riskerna.

En annan aspekt är att en åldersgräns kan vara svår att anpassa till olika typer av sociala medier, eftersom vissa plattformar är mer lämpliga för yngre användare än andra. Därför är det viktigt att utredningen noggrant analyserar alla dessa aspekter innan den lägger fram sina slutsatser. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet i sin rapportering, och säkerställer att informationen som publiceras är sann och relevant.

I akuta situationer, där fullständig faktagranskning kan vara svår, kommuniceras vad som är känt och vad som fortfarande är osäkert





