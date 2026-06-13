Mexikansk polis har gjort ett makabert fynd vid Irans träningsanläggning i Tijuana, Mexiko. Fyndet har ingen koppling till det iranska landslaget och är en sorglig händelse som sker i ett område som redan är känt för sin höga brottslighet.

Mexikansk polis har gjort ett makabert fynd vid Irans träningsanläggning i Tijuana , Mexiko . Fyndet har ingen koppling till det iranska landslaget som håller till i staden, som ofta uppges vara en av de farligaste städerna i världen.

Enligt uppgift upptäcktes kroppen av en förbipasserande patrullbil och visade tecken på våld. En talesperson för Tijuanas åklagarmyndighet sa att en genomsökning av fordonet hittade en person insvept i en svart påse i bagageutrymmet. Iran skulle ursprungligen ha haft sin VM-bas i Tucson, Arizona, men tvingades ändra sina planer efter att spelarna haft svårt att få visum i USA i tid. Spelarna blir därför eskorterade av polis när de ska ta sig från hotellet till anläggningen.

Enligt nyhetsbyrån visar officiell statistik att över 1200 mördades i området under 2025. Detta har lett till att landslaget lämnade stadion kort efter att kroppen upptäckts. Det är en sorglig händelse som sker i ett område som redan är känt för sin höga brottslighet. Det är oklart vem som är ansvarig för kroppen och vad som hände med personen.

Detta är en pågående utredning och polisen arbetar för att få fram mer information om händelsen. Detta är en svår tid för alla inblandade och det är viktigt att få fram sanningen om vad som hände





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