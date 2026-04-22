Maktkampen i Tidösamarbetet: Småpartiernas eroderande inflytande

En analys av hur maktbalansen mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna förändras inför nästa mandatperiod, och varför Kristdemokraterna samt Liberalerna riskerar att marginaliseras.

Det politiska landskapet inför nästa valperiod präglas av en inneboende spänning inom Tidöunderlaget, där maktförhållandena mellan partierna står inför en radikal omfördelning. För Kristdemokraterna och Liberalerna innebär den rådande utvecklingen att deras inflytande riskerar att marginaliseras, oavsett valresultatets exakta utfall.

I en framtida Tidöregering förutspås dessa två småpartier tvingas acceptera biroller, medan scenen domineras av de större aktörerna Moderaterna och Sverigedemokraterna. Analytiker pekar på det faktum att Liberalerna i dag innehar fem statsrådsposter trots att Sverigedemokraterna i det senaste valet var betydligt större, en obalans som nu närmar sig sitt naturliga slut. Vid en högerseger framstår det som nästintill oundvikligt att Sverigedemokraterna kommer att kräva en proportionerlig andel av ministerposterna, vilket drastiskt minskar utrymmet för övriga samarbetspartier.

När maktfördelningen väl har ägt rum uppstår den kritiska frågan om vad som återstår för de mindre partierna när de stora aktörerna har valt sina positioner. För Kristdemokraterna och Liberalerna innebär detta inte bara en förlust av formella titlar, utan även en krympande politisk räckvidd. När ett parti tvingas begränsa sitt inflytande till ett fåtal departement blir det också smalare i sin profilering inför väljarna.

Liberalerna riskerar att reduceras till att vara ett renodlat skolparti, med fokus på utbildningsfrågor, medan Kristdemokraterna riskerar att förpassas tillbaka till sin traditionella nisch inom vård och äldreomsorg. Ebba Buschs ambitioner att göra KD till ett brett parti för energi- och näringslivsfrågor riskerar därmed att bli en kortvarig parentes i partiets historia. Denna utveckling markerar slutet på den privilegierade era där borgerliga småpartier kunnat utöva ett oproportionerligt stort inflytande trots begränsat väljarstöd.

Även för Moderaterna innebär den nya ordningen en omfattande omställning. Partiet har länge varit vana vid att ensamma kontrollera statens hårda kärna såsom finans-, utrikes-, justitie- och försvarsdepartementen. Jimmie Åkesson har dock tydligt visat att han inte har för avsikt att stå vid sidlinjen i en framtida regering. Att släppa statsministerposten är en sak, men att avstå från tunga kommandoposter vore en politisk självmordshandling för Sverigedemokraterna.

För Ulf Kristersson väntar svåra förhandlingar där varje eftergift till SD i form av ministerposter blir kostsam. Särskilt justitiedepartementet, som hanterar många av SD:s kärnfrågor inklusive migrationspolitiken, blir en central tvistefråga. Att hitta nya roller för tunga moderata profiler samtidigt som man tillmötesgår kraven från samarbetspartierna kommer att vara en av de största utmaningarna för en sittande statsminister.

Makt handlar i slutändan inte bara om tjänstebilar och titlar, utan om förmågan att styra myndigheter, tillsätta chefer och sätta agendan för hela det svenska samhällsbygget under de kommande åren





