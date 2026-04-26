Malmö C tidigareläggs – och nytt digitalt stöd för företagare

Regeringen prioriterar infrastrukturprojekt i Öresundsregionen och Svea Bank lanserar en ny tjänst för att förenkla bolagsbildning och snabba upp processen för nya företagare.

Regeringen prioriterar nu Malmö C genom att tidigarelägga projektet. Samtidigt initieras en analys av kostnadseffektiva infrastrukturåtgärder för hela Öresundsregionen. Detta sker parallellt med Trafikverkets redan pågående arbete med att planera för två nya spår mellan Lund och Hässleholm, vilket syftar till att öka kapaciteten för både godstransporter och pendlingsmöjligheter.

Utöver detta ser vi en positiv trend inom nyföretagandet i Sverige. Efter några år av stagnation ökade antalet nystartade aktiebolag med nio procent under 2025, enligt Bolagsverket. Trots den digitaliseringen som skett inom många delar av processen, kvarstår dock en viss tröghet i själva uppstarten av företag. Svea Bank adresserar detta problem med sin nya tjänst 'Starta bolag', som integrerar bankintyg och företagskonto i ett smidigt digitalt flöde.

Tjänsten möjliggör en ansökan om aktiebolagsbildning på bara några minuter, snabb utfärdande av bankintyg och direkt tillgång till fullvärdiga banktjänster. Johan David, affärsområdeschef på Svea Bank, betonar att målet är att eliminera långa väntetider och osäkerhet för blivande entreprenörer. Genom att bli företagskund i samband med bolagsbildningen får användarna omedelbar tillgång till nödvändiga banktjänster, vilket sparar värdefull tid. Processen inleds på Verksamt.se, där ansökan sedan överförs till Svea Bank för insättning av aktiekapital och utfärdande av bankintyg.

När Bolagsverket registrerat bolaget hämtas informationen automatiskt, och kunden får tillgång till sina banktjänster utan behov av fysiska möten. Tjänsten har redan testats av över 300 kunder, inklusive Anna Tähti Näsberg, grundare av Sund Innovation AB, som framhåller att den förenklade processen har gjort det möjligt för henne att fokusera på affärsutveckling istället för administration. Svea Bank ser detta som ett steg mot att ytterligare förenkla vardagen för svenska entreprenörer och sänka trösklarna för att starta och driva företag.

Johan David understryker att myndigheterna har gjort viktiga framsteg mot mer samordnade och digitala lösningar, men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar, särskilt inom storbankernas egna processer. Genom att bidra till en snabbare och smidigare administration vill Svea Bank ge svenska företagare bättre förutsättningar att växa och utveckla sina idéer





