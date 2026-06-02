Malmö FF förväntar sig en stor förlust 2026 och jobbar för att återställa balansen 2027. Ordföranden Zlatko Rihter meddelade att klubben kommer att sälja fler spelare i sommar för att minska kostnaderna och återställa balansen.
Malmö FF förvarnar om svåra ekonomiska tider . Klubben förväntar sig en stor förlust 2026 och jobbar för att återställa balansen 2027. Ordföranden Zlatko Rihter meddelade att klubben kommer att sälja fler spelare i sommar för att minska kostnaderna och återställa balansen.
Rihter betonade att fokus ligger på att säkra framtiden och att klubben måste vara både kortsiktig och långsiktig i sina beslut. Han sa att klubben kommer att jobba med truppen och försöka minska kostnaderna genom att sälja spelare och återställa balansen när de går in i 2027
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