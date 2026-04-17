Malmö FF kniper segern trots tung insats – Jansson skadad i dramatisk slutminut

Malmö FF lyckades vända ett underläge och vinna mot ett dominant Djurgården på bortaplan, men segern överskuggades av en allvarlig knäskada på Pontus Jansson i matchens slutskede. Trots att spelet under stora delar av matchen inte imponerade, visade MFF prov på en stor kyla och förmåga att avgöra när det gällde som mest, vilket resulterade i tre poäng men också en oroande situation för lagkaptenen.

Malmö FF har vunnit matcher de borde ha förlorat, och så blev fallet även denna gång. Men när slutsignalen ljöd stod det klart att klubben kan ha förlorat mer än de vunnit. På en arena som fortfarande söker sin identitet var det en oerhört laddad stämning, där många brydde sig djupt om utfallet. Otto Rosengren visade sig vara den som med mest kyla fattade rätt beslut i kaoset som hotade att utbryta när matchen närmade sig sitt slut. När Leon Hien och andra Djurgårdsspelare sökte konfrontation med MFF:s supportrar och målvakt, drog Rosengren sitt lag bort för att tacka de egna supportrarna på bortasektionen. Detta trots att Malmö FF varit under hårt tryck under stora delar av matchen, med ett spel som mestadels levde och vibrerade genom Taha Alis fötter.

Efter en timmes spel försökte Sead Haksabanovic tända publiken genom att vinna en hörna, MFF:s första i matchen mot Djurgårdens åtta. Haksabanovic positionerade sig utanför straffområdet och drog nytta av ett frispel när Djurgårdens försvar misslyckades med att markera bortre ytan. Rosengren slog en precisionhörna dit, och Haksabanovic kunde kontra in ledningsmålet på volley, via Kristian Lien som stod för Djurgårdens enda avslut på mål.

Under de tuffa aprilmatcherna i Allsvenskan har en av de mest positiva aspekterna för Malmö FF varit att spelare som Robin Olsen och Pontus Jansson visat prov på sin gamla form. I denna utmanande bortamatch, den första under den pågående Stockholmsveckan, var Jansson återigen majestätisk. Han dominerade i luften, höll backlinjen på en hög nivå, visade trygghet med bollen och överglänste Kristian Lien i det fysiska spelet. I den 100:e matchminuten kände Jansson att spelet var över och utförde sin sedvanliga gest – en hand i marken följt av ett snabbt korstecken över bröstet.

Det är ännu för tidigt att avgöra hur allvarlig Janssons skada är, men hans högra knä lindades omgående och han kunde inte gå av planen på egen hand. Robin Olsens reaktion på skrik från Djurgårdens Sofialäktare antydde att situationen var allvarlig. Pontus Jansson, en 35-årig före detta landslagsspelare som aldrig skämts för sina åsikter om supporterkultur, bars ut på bår med ett lindat knä och händerna för ansiktet. Jansson förtjänade egentligen att avsluta matchen som en stor hjälte med armarna i luften.

Å andra sidan var det inget snack om saken att Djurgården förtjänade att vinna. Stockholmslaget dominerade matchbilden och levererade otaliga utmärkta inlägg från Piotr Johansson, precisa instick från Bo Hegland och avslut från alla positioner.

Det som skiljer sig är att Malmö FF hade planerat för just denna typ av match. Efter två framgångsrika år med titlar, en relationell spelstil under Rydström och fokus på utveckling, hade tränare Miguel Ángel Ramirez förberett sina spelare på en resa till Stockholm för att möta ett mycket starkt motstånd. Budskapet var tydligt: att ibland ha lite bollinnehav var viktigt.

Om Djurgården presterade en av sina bästa matcher fram till de sista tjugo metrarna av anfallspelet, så visade Malmö FF en exceptionell insats när det gällde cynism, pragmatism och förmågan att ta poäng. Att möta Djurgården var smärtsamt, det gjorde ont, jätteont. Taha Ali behövde vård på planen, Colin Rösler bandagerades, Pontus Jansson hade smärtor redan innan knäskadan, och Robin Olsen låg ner flera gånger. Det förekom till och med spelavbrott under pågående spelavbrott.

Djurgårdens inhoppare visade inte samma kvalitet som den fysiskt starka men något ostadige Theo Lundberg. Arnór Sigurdsson och Dani Gudjohnsen gjorde båda katastrofalt svaga inhopp. Det kommer dagar när detta kommer att märkas, dagar då man kan kräva mer och bättre av Malmö FF. Det kommer också dagar då Djurgården gör sämre insatser men ändå vinner med flera mål. Men denna fredag var annorlunda. Malmö FF lämnade blod, svett och tårar på plastgräset och tog med sig tre poäng hem





