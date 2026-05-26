Malmö FF står inför avgörande vägval - ny sportchef tar täten efter Ramirez avsked

Fotbollskanalen analyserar hur Malmö FF måste omdefiniera sin verksamhet efter en rad förluster och tränarbytet, med ny sportchef Philip Berglund i fokus för framtidens strategi.

Malmö FF har hamnat i en kritisk korsning där framtiden måste avgöras utan dröjsmål, skriver Fotboll skanalens krönikör. Efter nio spelade omgångar ligger klubben på tolfte plats i Allsvenskan och har drabbats av fyra raka förluster, vilket ledde till att tränaren Miguel Angel Ramirez fick sparken på tisdagsmorgonen.

Beslutet får stöd av flera röster inom svensk fotboll, och det är tydligt att nya sportchefen Philip Berglund har en central roll i att omdefiniera klubbens riktning. Enligt experten är det både rimligt och nödvändigt att låta den nya sportchefen bryta med tidigare strukturer och skapa en tydlig väg framåt.

För att kunna göra detta måste Berglund få möjlighet att forma sin egen filosofi, sätta sin prägel och riva upp de delar av den tidigare organisationen som han anser behöva förändras. Det blir hans uppgift att skapa en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten och ger både spelare och tränarstab en gemensam målbild. Det är dock en missuppfattning att Malmö FF skulle ha ett svagt spelarskapsmaterial.

Många av de manliga stjärnorna har tidigare visat prov på hög kvalitet i andra lag och divisioner. Ekornas framgångar med spelare som Botheim, som har imponerat både i Malmö och i den norska klubben Bodø, visar att talangbasen är stark. Stryger Larsen har regelbundet levererat när det gäller målproduktion, Busanello har visat sig vara en pålitlig mittfältare, Haksabanovic har levererat kreativa lösningar i offensiven och Aror Sigurdson har gjort sig känd för sin defensiva stabilitet.

Trots dessa individuella kvaliteter har laget generellt sett misslyckats med att omvandla den individuella kompetensen till poäng på planen. I krönikörens ögon hade läget kunnat vara betydligt värre, särskilt ur ett poängperspektiv. De två senaste bortamatcherna har illustrerat hur skarpa hårda förluster kan vara för lagets moral. På bortaplan mot Djurgårdens IF var förlusten ett stort rån, särskilt med tanke på Pontus Jansson som visade heroisk insats innan en skada tvingade honom av planen.

Trots att AIK-bortamötet inte upplevdes lika hårt, så skulle en upprepning av en sådan match sannolikt inte ha gett Malmö många poäng. Om man tar bort de två segrarna från den totala poängsumman, hade klubben befunnit sig i den absoluta botten och haft en ännu sämre position. Det visar hur litet Ramirez har kunnat åstadkomma med den befintliga truppen - hans insatser har varit föremål för betydande kritik både från media och supporters.

Framöver måste klubben ta ett tydligt beslut om vilken spelstil och vilken taktisk inriktning den vill följa. Det finns en rad olika tränare som förespråkar olika system - vissa föredrar en dominans i bollinnehav och kontroll, likt de framgångsrika modellerna i klubbar som Sirius, Mjällby och Hammarby, samt den stil Malmö tidigare spelade under Rydström. Andra förespråkar en mer direkt och snabb fotboll, ett sätt som redan har demonstrerats under Ramirez kortvariga tid som huvudtränare.

I så fall kan Jimmy Thelin framstå som en lämplig kandidat för att leda laget i en ny riktning. Under mellansäsongen kommer assisterande tränarna Guillermo Molins och Mario Chavez att leda laget i den sista matchen i vårasäsongen mot Halmstad på lördag, en match som kan ge en första indikation på vilken väg klubben vill gå. Det återstår att se hur sportchefen, den nya tränarstaben och spelarna tillsammans kan vända den nuvarande krisen och återuppbygga Malmö FF:s position i Allsvenskan





