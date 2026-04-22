Malmö FF-talangen Busuladžić om landslagsfrågan: 'Jag har inte fattat något beslut'

19-årige Kenan Busuladžić, mittfältare i Malmö FF, har kopplats samman med det bosniska landslaget. Han förnekar dock att han har fattat något beslut och betonar att hans fokus ligger på Malmö FF och det svenska landslaget.

Ung Malmö FF-spelare Kenan Busuladžić , 19, har blivit föremål för intensiva spekulationer kring sin landslagsframtid. Rapporter från Bosnien och Hercegovina indikerar att det bosniska fotbollsförbundet aktivt har försökt övertala den lovande mittfältaren att representera Balkanlandet.

Enligt uppgifter i Aftonbladet inledde förbundet kontakt med Busuladžić redan förra veckan, och den bosniska sajten SuperSport rapporterade nyligen att spelaren efter samtal med förbundskapten Sergej Barbarez och fotbollschefen Emir Spahić, ska ha tagit ett beslut om att byta landslag. Processen för att ansöka om ett bosniskt pass ska redan vara igång. Busuladžić har tidigare representerat Sverige på ungdomsnivå, med spel i både U17- och U19-landslagen.

Om uppgifterna stämmer, förväntas han vara tillgänglig för spel i det bosniska landslaget redan i höst. Själva spelaren har dock bemött rapporterna med förvåning och bestämdhet. I en intervju uttrycker han att han är smickrad över intresset från Bosnien, med tanke på hans familjerötter, men att hans primära fokus ligger på Malmö FF och det svenska landslaget. Han förnekar bestämt att han har fattat något beslut och beskriver nyheterna som en chock.

Busuladžić betonar att han inte har ägnat frågan särskilt mycket tanke och att han är fullt koncentrerad på Malmö FF:s kommande match mot Sirius. Han upprepar flera gånger att han inte har funderat på möjligheten att byta landslag och att han är nöjd med sin nuvarande situation i Sverige. Han beskriver känslan av att läsa rubriker om ett redan fattat beslut som förvirrande och hävdar att han inte har någon aning om var informationen kommer ifrån.

Busuladžić har en stark koppling till Bosnien och Hercegovina genom sina föräldrar och har tillbringat mycket tid i deras hemland under sin uppväxt. Han talar bosniska flytande. Den potentiella situationen kompliceras av att både Sverige och Bosnien och Hercegovina är kvalificerade för VM i sommar. När han tillfrågas om vilket lag han kommer att heja på under mästerskapet undviker han att svara direkt, vilket ytterligare understryker den känsliga situationen.

Hans uttalanden tyder på att han vill undvika att ta ställning som kan tolkas som ett stöd för det ena eller andra landet, i väntan på att han eventuellt ska fatta ett beslut om sin landslagsframtid. Denna situation illustrerar de komplexa val som unga, tvåkulturella idrottare ofta ställs inför när de ska välja vilket land de ska representera internationellt. Det är en balansgång mellan att hedra sina rötter och att följa sin karriärväg.

För Busuladžić handlar det nu om att fokusera på sin prestation i Malmö FF och att hantera den uppmärksamhet som omger hans potentiella landslagsbyte





