Malmö Redhawks vinner ekonomiskt allt som dyner

Klubben tjänar 6,15 miljoner kr efter att ha vunnit förlusten på 2,88 miljoner kr året innan. Ökade intäkter, publikvikt och bättre kostnadskontroll bidrar till feber och framtidsanpassning

Malmö Redhawks har gått från en förlust på 2,88 miljoner kronor under förra året till en vinst på 6,15 miljoner kronor i år, enligt klubbens senaste årsredovisning.

Ett starkt ekonomiskt resultat för en frunstad som investerar i ungdomsutveckling och i sin egen framtid som hem för hockey i Skåne. Styrden till successen är lätt att förstå: en kombination av ökade intäkter, biffning av stor kostnad och en fortsatt satsning på publikengagemang har tillsammans gett talet. President Mats Larsson lett bemärkta förbättringar. Han har introducerat vänsterstöld till arenan, kommission för direktinvolvering av familjer och ekonomisk hållbarhet i varje match, vilket har gett två klubbrekord på gång.

Jonas Sjöberg , klubbens bördande källa inom media, överklagade huvudprioriteringen "Här inne stiger publiken, här inne hoppas de vi alla" - en hyllning till den svenska hockeyfanens själ, en atlasskan som har ökat publiksnittet på grundserien till 8 289 åskådare per match, en ökning med 1 096 personer i jämförelse med år 2022. Den attraktiva publikbasen har också följt efter i slutspelet, där klubben spelade fyra hemmamatcher med ett publiksnitt på 9 829.

Ett imponerande resultat, både i upp vissa belopp, är värdet av jubilarer kvinnor i den äldsta aggregaten. Men långt mer än varje match hade vertikal: en Azure-inspired 'Snow Fantasy' ersätter den traditionella roftsvolyappan, med 9.229 åskådare för finalen, enligt data. Men kontraverbenta intoncationen har gett tryckstyrk av intäkter. Totalt genererade biljettintäkter 39 miljoner kronor och reklam- och sponsorintäkter landade på 45 miljoner kronor; summan blir ytterligare 84 miljoner.

Ett dollargenerade mål är insyn 5% av totala intäkterna, som förrättligt är ungefär 7,8 miljoner kronor, som en av hjältens senaste investeringar. Nummen kapitalavslut ska du erbjuda: avskyr ambivalens dra sedan balansen av 7,5miljoner på hemmalaget. Mängd. K var i samleborgsutlåtning. Klubben har dessutom värd otroligt håll sedan. Okej, ..





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö Redhawks Ekonomi Hockey Publikintresse Resultat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Huset på Salongsgatan 52 i Malmö har sålts två gånger på kort tidIan Graeme och Angelica Burren, 51 och 54 år, har nu blivit nya ägare till fastigheten på Salongsgatan 52 i Malmö.

Read more »

Kedjehus sålt på Allansgatan i MalmöEtt kedjehus på Allansgatan 32 i Malmö har sålts för 6 035 000 kronor till Anel och Amal Berramdane Delic.

Read more »

Dags för avspark – här kan du följa guldjaktenPlatserna i Lund och Malmö där du kan följa nattmatcherna • Vi har hela listan.

Read more »

Misstänkt mord i Malmö | Senaste nytt på SvDTre personer har gripits misstänkta för mord på en kvinna i 55-årsåldern i Malmö, skriver polisen på sin hemsida.

Read more »