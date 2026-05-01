Malmöderbyt närmar sig – spelare vandrar genom Kronprinsessan Margaretas blomstergata

Inför det heta Malmöderbyt mellan MFF och FC Rosengård träffades spelarna Katariina Kosola och Ria Öling för en vandring genom den vackra blomstergatan i Pildammsparken. De diskuterade rivaliteten, förväntningarna och sina respektive lags chanser.

Avståndet mellan Malmö FF:s hemmaarena och den historiska Malmö idrottsplats är ungefär 1700 meter. En promenad genom Pildammsparken , specifikt genom Kronprinsessan Margareta s berömda blomstergata, placerar dig mitt emellan dessa två ikoniska platser.

Idag refererar spelare från båda lagen till motståndarna som ”de på andra sidan parken”, vilket tydligt visar på den intensiva rivaliteten. Det kommande mötet kommer garanterat att vara mer än bara en lugn promenad. Katariina Kosola och Ria Öling, båda nyligen tillbaka från VM-kvalmatcher med Finland, deltog i en avslappnad vandring genom blomstergatan inför det stundande Malmöderbyt. Kosola, som gjorde mål i Finlands 4-2-seger mot Slovakien, och Öling, som startade i 1-0-segern mot Lettland, betonade båda vikten av matchen.

Kosola uttryckte en önskan om en stor publik och en vilja att vara bäst i staden, medan Öling beskrev rivaliteten som unik och spännande. De underströk behovet av hårt arbete, tålamod med bollen och en tuff defensiv för att lyckas. Öling, som återvände till FC Rosengård efter en tid i Crystal Palace och Braga, kände en frid i att vara tillbaka i en klubb med en stark kultur och en positiv atmosfär.

Kosola, som kom till MFF 2023 efter att ha spelat för Umeå, Örebro och Häcken, bekräftade att Malmö FF är en stor klubb med alla nödvändiga resurser. Samtalet berörde även deras erfarenheter av att möta varandra i klubblag efter att ha spelat tillsammans i det finska landslaget. De noterade att det blivit allt vanligare att möta bekanta och vänner i den svenska ligan.

Kosola uttryckte en ambition att vinna guldet med MFF, medan Öling var mer realistisk och erkände att guldet kanske är utom räckhåll för Rosengård i år, men att de strävar efter att nå så högt som möjligt. Öling betonade att trots en tuff start på säsongen, med fler förluster än under hela förra året, har hon fortfarande förtroende för laget, särskilt med Caroline Seger i truppen. Kosola förutspådde en jämn match med få mål och tippade 2-0 till MFF.

Blomstergatan, anlagd till Baltiska utställningen 1914 av arkitekten Ferdinand Boberg och kronprinsessan Margareta, är en symbol för skönhet och tradition i Malmö. Kronprinsessan Margareta, som även var hertiginna av Skåne, lade ner mycket energi på trädgårdar och skapade även en blomstergata på Sofiero slott. Hon avled 1920 men hennes arv lever kvar i dessa vackra platser





Malmö FF FC Rosengård Malmöderby Fotboll Pildammsparken Kronprinsessan Margareta Ria Öling Katariina Kosola

