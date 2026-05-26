Malmöpolisen löser sexdockgåtan, Östberga‑bombfallet blir domstolsprövat och Lundsbergs kontroverser intensifieras

Polisen i Malmö avvärjde ett falskt liklarm när en silikonsexdock visade sig vara köpt i en sexbutik. Samtidigt döms män för anstiftan till bombdåd i Östberga, DO granskar Lundsbergs internatskola för diskriminering, och Region Stockholm kritiseras för psykiatribeskärningar. Klimataktivister anklagar Sverige för rättslig förföljelse, och en tåg‑busskrock i Belgien lockar internationell uppmärksamhet.

Polisen i Malmö ryckte en kort tid efter ett nödlarm ut till en anriknad pirplats i stadens centrum, där en förbipasserande hade sett ett stort paket som liknade en mänsklig kropp på en pall.

När poliserna anlände blev de dock förvånade - i stället för ett tragiskt lik fann de en detaljerad silikon‑baserad sexdocka, nyligen inköpt i en sexbutik i staden. Butiksbiträdet som sålde dockan kommenterade händelsen med en viss främlingsfientlig ton, men förklarade också att köpet var fullständigt lagligt och att ingen av deras kunder hade gjort sig skyldiga till brott.

Poliserna uttryckte både lättnad och en viss humoristisk ton när de konstaterade att det rörde sig om en inoffentlig leksak, och fallet avvek snabbt från någon form av brottsutredning. I en helt annan del av landet handlade rättsväsendet med en tragisk incident som ägde rum i augusti förra året i Östberga söder om Stockholm. En 15‑årig pojke omkom när en hemlagad sprängladdning, avsedd för ett planerat bombdåd, detonerade i hans händer.

Rättsliga förfaranden har nu lett till fler domar: en 23‑årig man döms till tio år och tio månader fängelse för anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse, medan två unga medhjälpare får ett års sluten ungdomsvård. De personer som åtalats för vållande till pojkens död blev frikända. Fallet har återigen satt ljuset på den ökande faran med hemmagjort explosivt material bland unga. Samtidigt har Diskrimineringsombudsmannen (DO) inlett en ny tillsyn av Stiftelsen Lundsbergs internatskola.

Tillsynen syftar till att säkerställa att skolans interna regler och rutiner följer nationella lagar om förebyggande av diskriminering och trakasserier, särskilt av sexuell karaktär. Skolans rektor, Michael Lisberg, har två gånger bett om förlängning av tidsfristen, men DO har nu satt ett sista datum den 2 juni för att lämna in kompletterande handlingar, med tydlig varning om att inget ytterligare anstånd kommer att beviljas.

Detta är en del av en bredare nationell debatt kring sexualiserat våld och maktmissbruk i prestigefyllda utbildningsmiljöer. I en annan del av landet har Region Stockholm kritiserats för sin hantering av psykiatriska resurser i utsatta områden. En upphandling har lett till kraftiga nedskärningar, vilket har väckt starka reaktioner från socialminister Jakob Forssmed och psykiatriutskottets ordförande Sandra Ivanovic Rubin (MP).

Trots att regionen mottar 350 miljoner kronor i statsbidrag för 2026 har ledningen hävdat att de inte har gjort några besparingar, utan snarare ökat kvaliteten och budgeten med 1,4 miljarder kronor sedan mandatperiodens början. Rubin menar att den oklara finansieringen försvårar långsiktig planering och kräver en reglerad placering av statsbidragen i den ordinarie statsbudgeten. Ytterligare en konflikt har blossat upp i den svenska rättsvärlden, där klimataktivister anklagar staten för att inskränka yttrandefriheten.

I så kallade "Rosamålet" menar deras företrädare Viktor Jonsson att åklagare och domstolar bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter genom att åtala fredliga demonstranter för brott som sabotage och blåljussabotage. De pekar på en oroande trend där allt hårdare straff införs mot demonstranter, och kräver ett omprövat förhållningssätt till offentligt uttryck. Till sist rapporteras en allvarlig olycka i Belgien, där ett tåg kolliderade med en skolbuss i Buggenhout, östra Flandern.

Enligt officiella källor har flera personer omkommit och ett okänt antal är skadade. Trafikljusen för bussen ska ha varit röda och bommarna nedfällda när lokföraren försökte nödbromsa. Tågets operatör NMBS säger att alla cirka 100 passagerare är oskadda och har ersatt tågtrafiken med bussar tills vidare. Olyckan understryker vikten av strikt efterlevnad av trafikregler och säkerhetsprotokoll i gränsöverskridande transportnät





