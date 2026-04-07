Malmös anrika bokhandel Bokvärlden får nya ägare

Bokvärlden vid Fridhemstorget i Malmö byter ägare. Theresa Benér och Peggy Eklöf lämnar över stafettpinnen till Rasmus Redemo och Sandra Rasmusson, som driver bokhandeln Östhem på Österlen. Läs om förändringen och framtidsplanerna för den anrika bokhandeln.

Malmö s äldsta bokhandel, Bokvärlden vid Fridhemstorget , byter ägare. Bokhandeln, belägen i hörnlokalen på Fridhemstorget 22 i Slottsstaden sedan 1938, har genomgått en ägarförändring. Theresa Benér och Peggy Eklöf, som drivit Bokvärlden de senaste sex åren och gjort den till en livlig litteraturmötesplats, lämnar nu över rodret till Rasmus Redemo och hans sambo Sandra Rasmusson.

Denna förändring markerar en ny era för bokhandeln och lovar att bevara dess kärna samtidigt som den introducerar nya perspektiv och utbud. Benér och Eklöf, som tog över Bokvärlden för sex år sedan, har förvandlat den till en kulturell knutpunkt för bokälskare. Med bokcirklar och författarsamtal har de skapat en engagerande miljö där litteraturen blomstrar. Peggy Eklöfs engagemang i inredningsföretaget Gnistor & Ljus, som delat lokal med Bokvärlden, har nu fått henne att vilja fokusera mer på det företaget. Detta ledde till beslutet att söka nya ägare för bokhandeln. Enligt Theresa Benér var det ett långvarigt önskemål att få in ytterligare en butik i ägarbilden, för att underlätta driften av den ensamma bokhandeln. De kontaktade därför Östhem, en bokhandel med en liknande profil, vilket visade sig vara en perfekt matchning. Rasmus Redemo, som tidigare drivit Aspuddens bokhandel och bokförlaget TankeKraft i Stockholm, tillsammans med Oskar Söderlind, tar nu över stafettpinnen. Sedan 2020 är Rasmus och Sandra bosatta utanför Rörum på Österlen, där de driver Östhem. Tidigare drev de båda verksamheterna parallellt, men det blev ohållbart när de flyttade till Österlen. När Aspuddens bokhandel avvecklades kände Rasmus och Sandra saknaden av att driva en levande bokhandel året runt. Nu, med övertagandet av Bokvärlden, får de möjligheten att återuppta den passionen. Bokvärlden kommer att drivas vidare av Benér och Eklöf fram till den 25 juli. Därefter stänger bokhandeln för ett sommaruppehåll och öppnar igen i Östhems regi under september. I samband med ägarbytet kommer Gnistor & Ljus att flytta ut, vilket ger Bokvärlden utrymme att expandera. Besökarna kan förvänta sig en viss förändring, med ett bredare sortiment, särskilt inom barn- och ungdomsböcker, lyrik och sakprosa. Rasmus betonar dock att man strävar efter att bevara bokhandelns nuvarande karaktär. Östhem i Rörum fortsätter sin verksamhet, men med säsongsöppettider. Bokhandeln öppnade för säsongen den 3 april, och Rasmus ser övertagandet av Bokvärlden som en lösning som gynnar både verksamheterna. Theresa Benér kommer att fortsätta samarbeta med de nya ägarna och hålla i författarsamtal och bokcirklar på Bokvärlden även i framtiden. Denna förändring representerar en spännande utveckling för Bokvärlden och en möjlighet för både nya och gamla kunder att fortsätta njuta av en levande och engagerande bokhandelsupplevelse





