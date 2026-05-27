Malmös sommarscen bjuder på bredd och inkludering

Kajsa Jönsson presenterar sitt första sommarprogram för Malmö med ett rikt utbud av kultur i parker och på Pildammsteatern.

Malmö s sommarscen är tillbaka med ett brett och inkluderande program som sträcker sig från juni till augusti. I år har Kajsa Jönsson, som tidigare varit med och skapat Anagram Live och Fredriksdalsteatern, tagit över som producent för Pildammsteatern .

Hennes första sommar i Malmö har gett henne en bekräftelse på stadens kulturella djup. Det är inte de stora kommersiella akternas scen, utan en plats där hela Malmö får speglas i utbudet, säger hon. Programmet är fullspäckat med allt från symfoniorkester och dans till dockteater och filmvisningar. Bland höjdpunkterna märks Malmö symfoniorkester med konferencieren Nadia Jebril den 13 juni-2 augusti på Pildammsteatern.

Samma kväll blir det livemusik av Foad Arbabi och ett samtal med skaparna. Senare under sommaren gästas scenen av artister som Jackie Mere, Nana Benz du Togo, den danska musikern Sofie Birch och den koreanska orkestern ADG7. Även lokala band som Bitoi och discoduon Tomode spelar. För den som gillar dans finns Bowdown Dance Academys föreställning It's a lifestyle och Skånes dansteaters The Upheaval på flera platser.

Men sommarens program sträcker sig långt utanför Pildammsteatern. Föreställningar sätts upp i parker över hela staden, från Videdalsparken till Kungsparken och Ribersborgsstranden. Dockteatern Tittut turnerar med Dockornas varieté, medan Ufo-kabinettet bjuder på En kärleksfull rymdinvasion. För barnen finns Jeckos komiska show och Citos minicirkus.

Kvällarna avslutas ofta med DJ-spelningar och filmvisningar, som Wicked: For Good och Nosferatu med livemusik. Projektionskonstverket Undervattensdrömmar av Jeanette Wester i Torrdockan är en annan unik upplevelse. Kajsa Jönsson betonar att sommarens program är resultatet av en noggrann urvalsprocess där både etablerade och nya aktörer får plats. Vi vill att alla malmöbor ska känna sig välkomna och hitta något som berör dem, förklarar hon.

Med ett så varierat utbud är det lätt att förstå varför Malmö tar kultur på allvar - det finns något för alla, från experimentell musik till klassisk teater och familjevänliga shower





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö Sommarscen Kultur Pildammsteatern Evenemang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erkänner brott efter dödsolyckan i MalmöSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

INSÄNDARE: Malmö stads styre vill fatta beslut om romerSydsvenskan.se är den ledande nyhetstidningen i Skåne och Öresundsregionen

Read more »

Hon är headhuntad till ett av Malmös tuffaste jobbSå mycket får Malmös nya socialchef i lön.

Read more »

HK Malmös domarilska: ”Han får betala dyrt nu”Stor frustration efter förlust i Kristianstad.

Read more »