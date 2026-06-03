Mamma Linda är överväldigad över reaktionerna efter Max död

Linda berättar om sina känslor och sin oro över hur hennes son upplevde mobbningen. Hon vill att alla föräldrar ska känna sig trygga med att sina barn är trygga och behandlas med respekt.

Linda är överväldigad över reaktionerna efter att berättat om sonen Max i SvD:s podd. Flera partiledare har visat sitt deltagande. Statsminister Ulf Kristersson beskriver Max död som en djup tragedi.

Han betonar vikten av att inte blunda eller tystna för signaler om mobbning och att dra lärdom om det värsta händer. Linda berättar om sina känslor och sin oro över hur hennes son upplevde mobbningen. Hon vill att alla föräldrar ska känna sig trygga med att sina barn är trygga och behandlas med respekt. Max var en 13-årig pojke som dog efter att ha blivit mobbad på skolan.

Hans föräldrar har berättat om hur han upplevde mobbningen och hur det påverkade honom. De vill att alla ska förstå att mobbning är ett allvarligt problem och att det kräver en systematiskt arbete för att förhindra att det händer igen. Ulf Kristersson och andra partiledare har uttryckt sitt deltagande och sitt stöd för Linda och hennes familj. De vill att alla ska känna sig trygga och behandlas med respekt och att mobbningen ska uppmärksammas och förhindras.

Linda vill att alla ska känna sig trygga med att sina barn är trygga och behandlas med respekt. Hon vill att alla ska förstå att mobbning är ett allvarligt problem och att det kräver en systematiskt arbete för att förhindra att det händer igen.





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Mobbning Dödsfall Ulf Kristersson Linda Max

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