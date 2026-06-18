Mamma och son släpade älgs kadaver in i skogen

Eftersom Caroline Jönsson inte kunde få hjälp från myndigheterna var hon tvungen att ta hand om älgen själv tillsammans med sin son och hans far. De släpade älgen hundra meter in i skogen eftersom det inte fanns någon bilväg till platsen.

Caroline Jönsson var tvungen att skynda sig till fiskarstugan för att ta hand om en älgs kadaver . Hon fick hjälp av sin 12-åriga son Jonathan Jönsson Ejderbrink och hans far Daniel Ejderbrink.

De släpade älgen hundra meter in i skogen eftersom det inte fanns någon bilväg till platsen. Caroline Jönsson beskrev situationen som både psykiskt och fysiskt påfrestande och de var rädda för att älgen skulle locka till sig rovdjur som björn och varg. Eftersom de inte kunde få hjälp från myndigheterna var de tvungna att ta saken i egna händer





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Älgs Kadaver Fiskarstuga Skogen Bilväg Myndigheter

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