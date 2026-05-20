Man angripen med kniv i Österhaninge

En man i 30-årsåldern har angripit en man i 55-årsåldern med kniv i Österhaninge söder om Stockholm. Den yngre mannen misstänks för försök till mord och grips av polis. Mannen i 55-årsåldern är allvarligt skadad och har förts till sjukhus med helikopter.

En man har under onsdagskvällen angrips med kniv och skadats allvarligt, uppger polisen. Polis och sjukvård larmades till en adress i Österhaninge söder om Stockholm vid halv nio där en man i 30-årsåldern använt kniv och skadat en man i 55-årsåldern, skriver de.

