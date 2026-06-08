Man angriper av grizzlybjörn i vild natur

En man attackeras av en grizzlybjörn efter att ha försökt varna den. Han drabbades av allvarliga skador på armen och kämpar nu för att återhämta sig.

Den 28 maj hände en dramatisk attack i den vilda naturen när en manomnämnd som Crago anfölls av en grizzlybjörn . Enligt Crago var han på en tur med kamrater och hade just tagit några bilder när han upptäckte en björnunge i närheten.

Han menar att den vuxna björnen, en stor grizzly, befann sig endast cirka tre meter över honom. Crago försökte varna björnen enligt gängse råd för att undvika att skrämma den, men när Björnen såg upp och mötte hans blick stormade den rakt mot honom. Björnen bet i hans högra arm och drog honom flera meter innan den släppte och sprang sin väg.

Crago beskriver att hans hand helt hängde ner efter attacken, med frakturer på båda underarmsbenen och ett öppet sår där blodet rann. Hans reskamrat hjälpte till att hålla honom i schock och väntade tills en ambulanshelikopter kunde anlända, en väntan som varade i omkring en timme. Under tiden försökte Crago förbli medveten genom att lägga snö i ansiktet, rädd för att han inte skulle klara sig om han svimmade.

Efter flera operativa ingreper för att rädda armen, är Crago nu på väg att återhämta sig. Han känner sig lycklig över att fortfarande vara vid liv och har en fungerande arm även om smärtorna är betydande. Han uttrycker tacksamhet för att han överlevde och framsteg görs dag för dag i rehabiliteringen





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