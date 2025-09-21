Man anhållen för mord på ambulanssjukvårdare – regeringens åtgärder mot våld mot ambulanspersonal diskuteras

En 25-årig man är anhållen för mord på en ambulanssjukvårdare i Nordanstig. Samtidigt diskuteras åtgärder mot våld mot ambulanspersonal. Socialstyrelsens beslut om screening för tarmcancer väcker debatt.

En 25-årig man som misstänks för mordet på en ambulanssjukvårdare i Nordanstig kommer att höras under dagen, enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten. Mannen är misstänkt för mord efter att ha attackerat och stuckit en kvinna, som arbetade i ambulanssjukvården, med ett vasst föremål, vilket Expressen rapporterat om. Händelsen inträffade i Nordanstig, där en ambulanssjukvårdare mördades under tjänstgöring på lördagen.

Sjukvårdsminister Elisabet Lann har uttalat sig om händelsen till Aftonbladet, och betonar vikten av att invänta polisens utredning. Samtidigt belyser Lann ambulanspersonalens utsatthet, ett problem som både ambulanspersonal och fackförbund har lyft i många år. Hon understryker att hot och våld mot ambulanspersonal är ett problem som regeringen tar på största allvar och aldrig får accepteras. \Regeringen gav förra året Socialstyrelsen och andra myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att motverka hot och våld mot ambulanspersonal. Resultatet av detta uppdrag presenterades i våras. Regeringen arbetar nu med de förslag och åtgärder som myndigheter och ambulanspersonal själva har bidragit till i rapporten, enligt Lann. Hon avser att återkomma i denna viktiga fråga. Parallellt med denna tragiska händelse väcks diskussioner om screening för tarmcancer. Socialstyrelsen har beslutat att inte sänka åldern för screeningtester för tarmcancer, trots att EU rekommenderar detta. EU-kommissionen föreslår att screening för tarmcancer ska påbörjas vid 50 års ålder, medan Socialstyrelsen i Sverige vill behålla den nuvarande åldersgränsen på 60 år för screeningtester vartannat år. Detta beslut har mötts av kritik från medicinskt håll. Marie-Louise Lydrup, ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer, uttrycker till Läkartidningen att Socialstyrelsen baserat sitt beslut på samma studier som låg till grund för de tidigare rekommendationerna från 2014. Hon framhåller att det är anmärkningsvärt att evidensläget tolkas så olika i Sverige jämfört med andra europeiska länder. \Vidare har polisen larmats till en bostad i Sävsjö i Jönköpings kommun sent på lördagskvällen. Det antas att misshandeln ska ha skett på en annan adress tidigare under kvällen. Parallellt med dessa händelser fortsätter Aftonbladet sitt nyhetsarbete och uppmuntrar läsarna att bidra med tips, bilder och videor. Genom tjänsten Tipsa! kan läsarna enkelt skicka in material. Aftonbladet betonar källskyddet och erbjuder krypterade tips, med möjligheten att vara anonym även för redaktionen. För att skydda anonymiteten finns alternativa kontaktvägar som dolt nummer eller e-postadresser som Hotmail eller Gmail. Aftonbladet erbjuder ersättning för publicerade nyhetstips och bilder/filmer, och betalar endast till den som är först med tipset eller som tillhandahåller ny information. Beslut om ersättning tas av tjänstgörande nyhetschef. Observera att retroaktiva ersättningar inte utgår, och ersättningens storlek beror på nyhetens dignitet och unika karaktär. Vid efterlysning av bilder av mer allmän karaktär, exempelvis sommarbilder, utgår ingen ersättning. Genom användning av platstjänster i apparna kan läsarna ta del av lokala nyheter och få push-notiser om händelser i närheten. Vid större nyhetshändelser i närområdet kan läsarna via push-notiser och platstjänster erbjuda sina bilder och upplysningar. Vid nyhetshändelser uppmanas allmänheten att inte störa räddningspersonal och polis, och att respektera personlig integritet samt hålla avstånd





