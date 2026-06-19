Man använder damtoalett med små döttrar - väcker starka känslor på bensinstation

En man som tog sina två små döttrar med in i damtoaletten på en bensinstation i Alabama blev utgalnad av en annan kund. Händelsen filmerades och spreds på TikTok, vilket ledde till polisinkallande och en bredare debatt om vad som är lämpligt i offentliga toaletter när man har små barn med sig. Företaget som driver bensinstationen har aviserat att de granskar sina rutiner.

Man med två små döttrar använder damtoalett på bensinstation - och blir utgalnad av annan kund. Händelsen som spelats upp på TikTok har väckt stark reaktion.

En man som reser med sina två små döttrar stannade vid en bensinstation i Alabama under en lång bilresa hem från Florida. När döttrarna behövde gå på toaletten, var damtoaletten tom och herrtoaletten full av vuxna män och smutsiga bås. Mannen valde att ta döttrarna med in i damtoaletten i stället för att ta dem till en herrtoalett. Detta beslut beskriver han själv som det naturligaste alternativet för att säkerställa barnens trygghet och hygien.

Händelsen filmerades av en annan kund på plats, som sedan laddade upp videon på TikTok. På videon hörs mannen som skäller ut den andre för att ha tagit sina döttrar in i damtoaletten. Mannen säger i videon: Det är en man med två små flickor som använder damtoaletten. Han tvättar händerna med sina döttrar just nu.

Den här killen kommer inrusande och skriker, skrämmer mina döttrar och tycker att de borde varit på herrtoaletten i stället. Är det jag som har fel här? Mannen som genomförde handlingen, identificerad som Brodsky, förklarade efteråt i en uppföljande video att tre poliser anlände till bensinstationen och snabbt konstaterade att han inte hade brutit mot några lagar eller regler. De förklarade att han inte hade gjort något fel.

Trots att poliserna frikände honom, fortsatte videon att spridas på nätverken och väckte många kommentarer om vad som är lämpligt när vuxna män tar små barn med på toaletten. Brodsky skrev på TikTok: Damtoaletten var tom, så jag tog med dem in dit. Jag gjorde hellre det än att ta med två små flickor till en herrtoalett full av vuxna män och smutsiga bås.

Ett annat citat från videon lyder: Uppförandet som visas i videon återspeglar inte våra värderingar eller de standarder vi förväntar oss av dem som representerar vår organisation, enligt företaget bakom bensinstationen. Public debatt Händelsen har startat en bredare diskussion om familjevänlighet, toalettetikett och barns trygghet i offentliga utrymmen. Många har stöttat mannens beslut och hänt att det är viktigt att lyssna på barnens behov även om det bryter mot sociala normer.

Andra har ifrågasatt om en man bör använda damtoaletten oavsett om han har små barn med sig. Trots att myndigheterna inte fann något fel, har bensinstationens ägare aviséerat att de granskar sina rutiner för att säkerställa en säker och Bekväm miljö för alla kunder. De har betonat att de förväntar sig att all personal och kunder uppför sig på ett sätt som respekterar andras integritet och behov.

I samband med att videon har setts av tiotals tusen personer, har många användare på sociala medier uttryckt solidaritet med Brodsky och critiserat den person som skrek på honom. Många har poängterat att föräldrar ibland måste fatta beslut som på ytan kan uppfattas som ovanliga, men som är logiska ur ett barnperspektiv. Omröstning på Expressen.se I samband med artikeln har Expressen.startat en omröstning för att ta reda på vad läsarna anser om ärendet.

Omröstningen är tänkt att ge en bild av vad läsarna tycker, men resultatet behöver inte vara representativt för alla och bör tolkas med försiktighet. Slutsats Händelsen illustrerar hur en enkel, vardaglig situation kan eskalera till en stor public debatt. Även om lagen står på mannens sida, fortsätter moraliska frågor att cirkulera. Är det okej för en man att använda damtoalett om han har små döttrar med sig?

Eller borde han istället ha använt herrtoalettern när han ändå är en man? Hur balanserar man barns trygghet mot sociala tabun? Det är frågor som fortsätter att diskuteras efter det här spektaklet





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Toalettetikett Barn Trygghet Familjevänlighet Sociala Medier Alabama

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