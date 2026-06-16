Man dömd för grovt koppleri och flera sexualbrott - fängelse i fyra år och fem månader

Ångermanlands tingsrätt dömde en 61‑årig man till fyra år och fem månader i fängelse för att ha sålt sin fru till hundratals sexköpare, samt för försök till våldtäkt, misshandel, hot och dopningsbrott. Mann{en} tvingade 40.

Ångermanlands tingsrätt har idag meddelat ett omfattande domslut mot en 61‑årig man som i flera år drev ett organiserat nätverk för prostitution med sin egen maka som huvudperson.

Enligt rättegångens protokoll sålde mannen sin fru till ett stort antal sexköpare, hanterade annonseringen på nätet, bokade in kunder, fastställde priser och transporterade henne till och från mötena. Dessutom övervakade han varje session och krävde av de betalande männen att de filmade eller fotograferade handlingarna för vidare spridning på internet.

Rätten fann att han genom ett systematiskt och brutalt tjat med ett förnedrande språk lyckats tvinga sin hustru att utföra sexuella handlingar på sig själv, att ta emot nya köpare och att försöka förmå grannar och andra personer att ha samlag med henne. På grund av dessa handlingar döms han till fyra år och fem månader fängelse för grovt koppleri samt för försök till våldtäkt, två fall av misshandel, sex fall av olaga hot och ringa dopningsbrott.

I samband med den huvudsakliga domen har tingsrätten också prövat åtta åtalspunkter om våldtäkt mot den drabbade kvinnan. Domstolen frikände mannen i sju av dessa fall med hänvisning till bristande bevis för att den sexuella handlingen hade ägt rum utan offrets frivilliga medgivande. I det åttonde fallet kunde inte rättens experter fastställa vilka handlingar som hade utförts, vilket också ledde till ett friande.

Mannen har hela tiden förnekat brottsmisstankarna och hävdat att han snarare hade hjälpt sin fru, som enligt honom själv ville sälja sex. Trots hans påståenden har bevisen, bland annat telefonloggar, foton och vittnesmål, tydligt pekat på hans styrande roll i verksamheten. Den åtalade greps i oktober 2025 efter att hans hustru gjort en polisanmälan mot honom.

Under rättegången framkom även att han tidigare haft en ledande position inom motorcykelklubben Hells Angels, vilket väckte ytterligare debatt om kriminalitetens koppling till så kallade kriminella nätverk. Förutom det långa fängelsestraffet har mannen också ålagts att betala ett skadestånd på tvåhundra­tusen kronor till sin fru för den psykiska och fysiska skada som hon drabbats av. I den bredare omfattningen av målet var ytterligare 29 personer åtalade för köp av sexuella tjänster.

Av dessa dömdes 28 personer för totalt femtiosex sexuella köp, med påföljder som sträckte sig från villkorlig dom och skyddstillsyn till fängelsestraff samt dagböter. Rådmännen Johan Ahlberg och Lena Karlsson kommenterade i ett gemensamt pressmeddelande att domen visar på rättsväsendets nolltolerans mot människohandel och exploatering, samt att de hoppas att fallet ska fungera som en avskräckande signal för liknande brott i framtiden





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Koppleri Sexuell Exploatering Fängelsedom Människohandel Hells Angels

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