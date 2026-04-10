Man dömd till fängelse för stöld av Fabergéägg och klocka värda 28 miljoner kronor

Enzo Conticello har dömts till fängelse för stölden av ett Fabergéägg och en klocka till ett värde av 28 miljoner kronor. Föremålen, som stals från en kvinna i Soho, är fortfarande försvunna.

Övervakningsbilder från den 7 november 2024 visar hur Enzo Conticello först befann sig inne på puben The Dog and Duck i Soho. Han försökte stjäla en annan gästs väska, men misslyckades. Han förflyttade sig då till uteserveringen, där hans kriminella ambitioner fick större utdelning. Rosie Dawson, ovetande om vad som skulle ske, hade sin väska stående mellan benen. Conticello utnyttjade situationen och slog till.

Denna gång blev bytet betydligt mer lukrativt än han förmodligen kunde ha föreställt sig. I väskan fanns inte bara vardagliga tillhörigheter utan också extremt värdefulla föremål. Bland dessa ingick en MacBook Air, ett par AirPods, en korthållare från Mulberry, samt flera kreditkort. Men det som verkligen gjorde stölden exceptionell var närvaron av ett grönt Fabergéägg och en klocka från Fabergé. Dessa exklusiva föremål, värderade till sammanlagt omkring 28 miljoner kronor, tillhörde Dawsons arbetsgivare, The Craft Irish Whiskey Co. Tidigare under dagen hade Dawson visat upp dessa dyrgripar på en tillställning, vilket troligen bidrog till Conticellos val av mål. Klockan och ägget är nu försvunna, och utgör en stor gåta för polisen.\En kvart efter stölden mottog Rosie Dawson en varning på sin telefon om att någon hade försökt använda hennes kreditkort i närheten. Hon anmälde genast stölden, men tyvärr var det för sent. Conticello hade redan flytt platsen och lyckades undgå gripande under en längre tid. Han greps slutligen förra året i Nordirland, efter att ha begått en annan stöld. Vid rättegången på torsdagen dömdes Conticello till 27 månaders fängelse för stölden. Den juridiska processen är nu avslutad, men jakten på de stulna föremålen fortsätter. Trots domen är både det värdefulla Fabergéägget och klockan fortfarande spårlöst försvunna, vilket lämnar många frågor obesvarade. Conticello hävdade under rättegången att han bytt bort väskan och allt dess innehåll, med undantag för bankkorten, mot kokain. Denna information har inte lett till återfinnandet av de stulna föremålen. Fabergé, det anrika juvelerarhuset grundat i S:t Petersburg 1842, är mest känt för sina diamantbesatta påskägg, som producerades i drygt 50 exemplar för den ryska tsaren. Stölden av det gröna ägget och klockan markerar en förlust av historiskt och ekonomiskt värde, och understryker behovet av att stärka säkerheten för värdefulla konstföremål.\Enzo Conticello, dömd för stölden, har nu ett fängelsestraff att avtjäna. Samtidigt fortsätter polisen sitt arbete med att försöka återfinna de stulna föremålen. Fallet har väckt stor uppmärksamhet, inte bara på grund av det höga värdet på det stulna godset, utan också på grund av de unika föremålen som stals. Fabergéäggen är ikoniska symboler för lyx och konstnärligt hantverk, och deras förlust är ett hårt slag för samlare och konstentusiaster. Klockan, som också var ett exklusivt föremål, bidrar till den totala förlusten. Utredningen kommer sannolikt att fokusera på Conticellos kontakter och de potentiella köparna av de stulna föremålen. Det finns också spekulationer om möjligheten att föremålen har smugglats utomlands. Fallet är ett exempel på hur organiserad brottslighet kan rikta in sig på värdefulla föremål, och understryker vikten av vaksamhet och säkerhetsåtgärder för att skydda konst och andra värdefulla tillgångar. Den fortsatta utredningen förväntas avslöja mer om omständigheterna kring stölden och förhoppningsvis leda till att de försvunna föremålen återfinns





