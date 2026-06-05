Man döms till fyra år fängelse för narkotikahandel via krypterad chatt

En 35-årig man från Piteå har dömts till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott. Åklagaren kunde inte ta fram fysiskt bevis i form av narkotika men baserade målet på omfattande krypterade chattar från appen Wire där mannen, under drygt tre år, diskuterade och arrangerade försäljning av kilovis av olika droger. En ekonomisk utredning visade på cirka 1,2 miljoner kronor i inkomster. Mannen nekade och påstod att han sijdade i begagnade varor men tingsrätten fann det overensstämmande att många av hans kontonteringspersoner var dömda narkotikabrottslingar, vilket styrkte felaktigheten. Den lilla mängd narkotika som hittades i hemmet inkorporerades i den grova brottsligheten. Domen lyfts direkt påfsndet att narkotikan saknades, eftersom de krypterade meddelandena och de ekonomiska flödeta gav ett tydligt bild av en omfattande handel.

En man från Piteå har dömts till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott . Rättegången avslutades förra veckan. Åklagaren påstod att mannen underDrygt tre års tid sålt och köpt stora partier narkotika via den krypterade appen Wire där han använde ett alias.

Polisen kopplade honom till aliaset. En ekonomisk utredning visade att mannen fått in betalningar på cirka 1,2 miljoner kronor under tiden för brottslig verksamhet. Mannen nekade och påstod att han tjänade pengar genom att köpa och sälja saker. Tingsrätten ansåg dock att det var juridiskt klart att han haft tillgång till narkotika, baserat på flera chattmeddelanden där han skrev om kilovis partier, beställningar, prissättning och leveranser.

Domen enligt rätten baserades också på att många av de som swishat pengar till mannen var dömda eller misstänkta för narkotikabrott. Den mindre mängd narkotika som hittades i hans bostad brukade vara en separat åtalspunkt men bedömdes ingå i det grova brottet. Mannens förklaring om försäljning av begagnade saker ansågs inte kunna förklara de höga beloppen som flödade. Det totala头像bilden blir att en man i 35-årsåldern dömts för omfattande narkotikahandel baserad på krypterade kommunikationsmedel och ekonomiska spår, trots hans nekande. Brottet bedömdes som grovt på grund av volym och karaktär





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