Man fast under gräsklippare i Finkarby - flera andra olyckor och händelser

En 60-årig man i Finkarby fastnade under en åkgräsklippare efter att ha kört nerför en brant slänt. Räddningstjänst lyfte maskinen och mannen transporterades till sjukhus med helikopter. Samtidigt stöder Norges kungafamiljen kronprinsessan Mette-Marit som väntar på lungtransplantation. Energimyndigheten tror att svenskarnas semester inte hotas av Mellanösternkrisen. Bulgarien stoppa vapen till Ukraina. Interpol-lystelse svensk gripit i Turkiet. Barn skadat i Vetlanda.arbetsplatsolycka i Jönköping. Krock i Borås.

På måndagen kvittrades en 60-årig man i Finkarby under en åkgräsklippare efter att ha kört nerför en brant slänt på en privat fastighet. Larmet kom in till Södertörns Räddningscentral klockan 16:30.

Enligt vakthavande befäl Mikael Blomberg hamnade mannen under maskinen när den själv rullade nedför sluttningen. Räddningstjänst och ambulans anlände och kunde tillsammans lyfta bort gräsklipparen och befria mannen. Han var vid medvetande och talbar och transporterades till sjukhus med ambulanshelikopter. Samtidigt uttrycker Norges kungafamiljen sitt stöd till kronprinsessan Mette-Marit som står på förstahandslistan för lungtransplantation.

Drottning Sonja och kung Harald beskriver situationen som rörande och uppskattar allt stöd. På energimarknaden bedömer Energimyndigheten att svenskarnas semesterplaner inte är hotade av oron i Mellanöstern, tack vare att Sverige har ett mindre beroende av olja och gas från regionen och istället importerar från Nordsjön. I andra nyheter stoppar Bulgarien sina vapenleveranser till Ukraina. Försvarsminister Dimitar Stojanov förklarar att landet aviserar ett utmattningskrig och att Ukraina snarare behöver fler män än vapen.

Beslutet följer efter att premiärminister Rumen Radevs parti vann en klar valseger i april, där Radev länge varit emot vapenstöd. På juridisk front har Interpol-lystelsen svensk man gripits i Turkiet. Han beskrivs som en knarkkung och är misstänkt för grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord enligt turkiska medier, som uppger att greppet skedde i en lyxvilla. I Vetlanda skadas ett barn i en olycka med en buss vid en korsning strax efter 18:00.

Polisen utreder händelsen och uppgiver att barnet var initialt inte kontaktbart men vaknade med smärtor. Personen bedöms som vaken men tydligt smärtpåverkad. I Jönköpings län inträffar en arbetsplatsolycka vid ett livsmedelslager i Norrahammar klockan 15:00. Ett utsläpp av flytande koldioxid används som kylmedel.

En anställd exponerades för den färg- och luktfria gasen och kunde få luft utav personal som försökte täta läckan. Personen fördes till sjukhus med ambulans men skadeläget bedöms inte som livshotande. Polisen utreder olyckan. I Borås klockan 15:45 krockar en personbil med en lätt lastbil i centrala delen.

Föraren av lastbilen kommer att transporteras till sjukhus för kontroll men är vid medvetande. De två personerna i personbilen kräver enligt första uppgift inte sjukvård. Kollisionen har orsakat skada på gatubelysning och trafikljut. Vägen är avstängd i södergående riktning.

Anders Vikström vid räddningstjänsten beskriver att båda fordonen har kört ned belysningsutrustning. Dessutom har en norsk kronprinsessa fått ett nytt hopp eftersom hon står på listan för lungtransplantation, vilket har väckt kungafamiljens stöd och medkänsla





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