Man försvunnen i Grums kommun. Polisen använder helikopter och polispatruller i sökandet

En man i 75-årsåldern har anmälts försvunnen i Grums kommun. Polisen skriver att de använder helikopter, hundpatrull och polispatrullar i sökandet. Mannen ska senast ha varit synlig för någon dag sedan mellan Åshammar och Grums, i närheten av mannens bostad. talen är i 75-årsåldern, 163 centimeter lång och ska ha varit klädd i blåa kläder samt stövlar och eventuellt en mössa.Vid 21.25-tiden hade mannen ännu inte hittats.

En man i 75-årsåldern har anmälts försvunnen i Grums kommun. Polisen skriver att de använder helikopter, hundpatrull och polispatrullar i sökandet. Mannen ska senast ha varit synlig för någon dag sedan mellan Åshammar och Grums, i närheten av mannens bostad.

Mannen är i 75-årsåldern, 163 centimeter lång och ska ha varit klädd i blåa kläder samt stövlar och eventuellt en mössa. Vid 21.25-tiden hade mannen ännu inte hittats. – Arbetet fortsätter med oförtruten styrka, säger Anders Dahlman, polisens presstalesperson i Bergslagen. Ser man mannen får man gärna kontakta polisen på 112.

Har man uppgifter eller iakttagelser angående var mannen kan befinna sig kan man ringa 114 14.112 är Sveriges nationella nödnummer vilken du kan ringa dygnet runt från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Här är sakerna du ska tänka på när du ringer landets nödnummer. Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik





nwtse / 🏆 27. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Man Missing Police Helicopter Patroll Burglary Missing Person

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polisen: Stort problem att män förföljer kvinnor med airtagsPå skyddade boenden hittas airtags i kvinnors kläder och i barnens leksaker. Samtidigt misstänks mörkertalet vara stort. – Den här typen av övervakning förekom

Read more »

Recension: ”Mannen som läste böcker” av Rachid BenzineEn gammal bokhandlare och hans litteratur öppnar en portal till Gazabornas öde. Kristina Lindquist läser en roman som balanserar mellan kultur och förödelse.

Read more »

Museichefen i Göteborg: ”Då går jag till polisen”Cajsa Lagerkvist, chef för Göteborgs museer och konsthall, svarar på Di Weekends 21 snabba frågor.

Read more »

Nationellt ökar antalet allvarliga olyckor, polisen uppmanar vårdnadshavare att prata med barn om regler kring hastighetUppdaterad nationell statistik visar på en ökning av antalet allvarliga trafikolyckor. Polisen påminner vårdnadshavare om att prata med sina barn och unga om reglerna kring hastighet.

Read more »