Man från Piteå åtalas för grovt narkotikabrott trots brist på bevis

En man från Piteå har åtalats för grovt narkotikabrott trots att polisen inte har hittat några bevis på narkotika. Han har dock använt en krypterad app för att köpa och sälja stora partier narkotika, och har tagit emot betalningar på cirka 1,2 miljoner kronor under brottstiden.

En man från Piteå har enligt åklagaren bedrivit en omfattande narkotikaverksamhet i Norrbotten under nästan tre år. Trots brist på bevis kopplade till narkotika har han åtalats för grovt narkotikabrott.

Polisen har hittat bevis på att han har använt en krypterad app för att köpa och sälja stora partier narkotika, främst amfetamin och hash. En ekonomisk utredning har visat att han har tagit emot betalningar på cirka 1,2 miljoner kronor under brottstiden. Åklagaren menar att pengarna härrör från narkotikaförsäljning, men mannen förklarar att han har tjänat pengarna genom att köpa och sälja saker.

Vid en husrannsakan hittades en mindre mängd narkotika, och mannen erkänner narkotikabrott av normalgraden men nekar till grovt narkotikabrott. Försvararen begär skyddstillsyn med beaktande av att mannen suttit häktad med fulla restriktioner





