Man gripen i Turkiet misstänkt för narkotikasmuggling till Sverige

En man som varit internationellt efterlyst har gripits i Turkiet och misstänks för att ha smugglat in narkotika till Sverige. Gripandet är ett resultat av ett målinriktat arbete mellan turkiskt och svenskt rättsväsende.

En man som varit internationellt efterlyst och med kopplingar till den gängkriminella miljön har gripits i Turkiet , uppger polisen. Han misstänks bland annat ha smugglat in narkotika till Sverige .

Gripandet är ett nytt resultat av ett målinriktat arbete över tid mellan turkiskt och svenskt rättsväsende, säger polismästare Anders Wiberg. Sverige och Turkiet har den senaste tiden haft flera möten och samarbete för att komma åt svenska gängkriminella som befinner sig i landet. Han är misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord.

Polisen kan bekräfta att en man har gripits utomlands med anledning av en internationell efterlysning från svensk sida, säger Anders Wiberg, chef för internationella enheten på Noa. Aftonbladet har sökt den svenska åklagaren som leder utredningen men denne kan inte kommentera ärendet i nuläget. Detta är en viktig framgång för det internationella samarbetet mellan Sverige och Turkiet. Det är ett starkt bevis på att vi kan samarbeta och arbeta tillsammans för att bekämpa gängkriminalitet och narkotikasmuggling.

Det är ett steg i rätt riktning och vi kommer att fortsätta att arbeta för att förhindra att narkotika smugglas in i Sverige och för att bekämpa gängkriminalitet





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Narkotikasmuggling Gängkriminalitet Internationellt Samarbete Turkiet Sverige

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