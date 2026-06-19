Man gripits för mordförsök efter att ha kastat treåring in i krokodilhägn

En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att ha kastat en treåring in i ett krokodilhägn vid en djurpark i Storbritannien. Polisen har släppt mannen mot borgen fram till den 18 september. En svensk man har också gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott.

En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att ha kastat en treåring in i ett krokodilhägn vid en djurpark i Storbritannien. Polis en har släppt mannen mot borgen fram till den 18 september.

En svensk man har också gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott, enligt den färöiska tidningen Dimmalætting. Mannen ska ha befunnit sig på ögruppen i mindre än en vecka och greps på allmän plats utan att göra motstånd. Misstanken från de lokala myndigheterna är att mannen planerat att stanna på Färöarna och skaffa arbete. Nu ska det avgöras om han ska utlämnas till Sverige.

Hovet har uppmärksammat jubileumsdagen med nya bilder på drottningen i folkdräkt. Festligheterna har avlöst varandra för kungaparet den senaste tiden. I förra veckan firades deras guldbröllop storslaget i Stockholm och i dag, den 19 juni, har kungen och drottningen varit gifta i 50 år. Dessutom firar Silvia i dag 50 år som Sveriges drottning.

Liljeholmsbron i centrala Stockholm fastnade i öppet läge på midsommaraftonens tidiga förmiddag, meddelar polisen. Bedömningen var att trafikproblemet skulle vara avhjälpt inom en timme och sedan klockan 10 ska det återigen vara framkomligt. USA:s tidigare president Barack Obama har öppnat ett museum i Chicago. Invigningsceremonin gästades av artister som Christina Aguilera , Bono och Stevie Wonder.

Tay Keith, en Grammy-nominerad producent, har avlidit i sin lägenhet i Nashville, USA. Han var 29 år gammal och hade producerat musik för flera kända artister, bland annat Cardi B, Eminem och Beyoncé. Polisen i Nashville har bekräftat att Tay Keith har avlidit och att inget brott misstänks. Dödsorsaken är ännu inte fastställd.

En kvinna i 40-årsåldern attackerades på Gotland 1996 och överlevde attacken men skadades svårt. Nu, 30 år senare, har polisen fått träff på det dna som säkrades från platsen, vilket visar att det kommer från en man som fortfarande finns i livet och som inte tidigare förekommit i utredningen





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