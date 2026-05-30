Man hittades skadad i trapphus i Ronneby, misstänkt för att ha skadats av ett vasst tillhygge

En skadad man i 60-årsåldern hittades i ett trapphus i Ronneby tidigt på lördagsmorgonen. Mannen fördes till sjukhus, men polisen meddelade senare att han dött av skadorna. Personen i närheten uppfattade ett tumult i trapphuset och larmade polisen. Enligt polisen misstänks mannen ha skadats av ett vasst tillhygge och det verkar ha skett i samband med ett bråk. Händelsen bedöms i nuläget som en isolerad händelse mellan två män som, enligt polisen, tycks känna till varandra sedan tidigare.

En skadad man i 60-årsåldern hittades i ett trapphus i Ronneby tidigt på lördagsmorgonen. Mannen fördes till sjukhus, men polisen meddelade senare att han dött av skadorna.

Personen i närheten uppfattade ett tumult i trapphuset och larmade polisen. Den skadade mannen har även själv bett andra om att larma polisen. Enligt polisen misstänks mannen ha skadats av ett vasst tillhygge och det verkar ha skett i samband med ett bråk. Mannens anhöriga är underrättade.

Händelsen bedöms i nuläget som en isolerad händelse mellan två män som, enligt polisen, tycks känna till varandra sedan tidigare. En man kunde gripas av polis i nära anslutning till platsen. Även han är skadad och har förts till sjukhus. Polisen har spärrat av brottsplatsen och håller förhör med eventuella vittnen





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronneby Trapphus Skadat Man Vasst Tillhygge Bråk Polisen Gripas Skadat Förts Till Sjukhus Brottsplats Förhör

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Problemet för Tidöpartierna är att man vet vad man fårDe sjunker som en sten och det är Jimmies fel.

Read more »

Polismyndigheten stämmer Polisförbundet i Arbetsdomstolen på grund av diskriminering på grund av funktionsnedsättningPolismyndigheten stämmer Polisförbundet i Arbetsdomstolen på grund av vad de kallar diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Fallet gäller en civilanställd hos polisen som blivit antagen till polisutbildningen. Under pågående utbildning fick personen en PTSD-diagnos av läkare. Polismyndigheten stoppade personen från att göra sin aspirantutbildning eftersom vederbörande inte uppfyller lämplighetskravet för en blivande polis.

Read more »

Hemtjänstanställd man avskedad efter våldtätsanklagelse - tingsrätt stöder kommunUppsala tingsrätt har fastslått att Uppsala kommun hade rätt att avskeda en hemtjänstanställd man som anklagats för våldtäkt. Mannen åtalades aldrig på grund av saknad teknisk bevisning, men tingsrätten anser ändå att det är utom rimligt tvivel att han utförde våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Mannen krävde skadestånd efter avskedande men förlorade i rätten. Separationen av two news: the second part is about a traffic accident in Falkenberg.

Read more »

Dagens nyheter: Man skadad, politisk debatt, bränsleoro och USA-attackEn man hittades skadad i trapphus i Ronneby efter bråk. Elisabeth Thand Ringqvist från Centerpartiet säger att Ulf Kristersson inte är realistisk statsministerkandidat. Swedavia varnar för bränslebrist senare än befarat. USA dödade tre män i attack mot misstänkt narkotikasmugglingsbåt.

Read more »