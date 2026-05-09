Män i norr skiter i tarmcancerprov, oro i befolkningen

Tjocktarm- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. En undersökning visar att endast fyra av tio män i Norrbotten deltar i tarmcancerscreening. Olof Sjöström, överläkare i kirurgi, ser det som oroande. Testet är enkelt, hemskickat och genomförs vartannat år. För att öka chanserna för tidig upptäckt erbjuder regionen ett screeningprogram till alla 60-plus. För att minska risken att cancer upptäcks sent ska alla män i norra Sverige bidra med att göra testet.

Fyra av tio män i Norrbotten avstår tarmcancerscreening, enligt en ny undersökning. John Sandström i Luleå drabbades själv av tjocktarmscancer och uppmanar alla 60-plus att göra det hemskickade provet.

– Skit inte i testet. Vi män i norra Sverige behöver bli bättre på att ta hand om vår hälsa, säger han till SVT. Tjocktarm- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Varje år insjuknar över 6 000 personer i Sverige och de flesta som får cancerbeskedet, 75 procent, är över 65 år.

För att öka chanserna för tidig upptäckt, då möjligheten att bli av med cancern är större, erbjuder regioner ett screeningprogram till både män och kvinnor i åldern 60–74. Testet genomförs vartannat år via ett självtest som skickas hem. Men i Norrbotten deltar endast fyra av tio män, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Regionalt cancercentrum norr. – Uteblivna test innebär en ökad risk för att cancer upptäcks sent.

Att män i norra Sverige deltar i lägre utsträckning än i övriga delar av landet är oroande, säger Olof Sjöström, överläkare i kirurgi. De vanligaste skälen är att man glömmer bort testet (40 procent), inte prioriterar det (17 procent) eller upplever det som krångligt (17 procent). John Sandström, kommunikatör på Region Norrbotten, drabbades själv av tjocktarmscancer för snart två år sedan. Han fick sin diagnos strax innan provbrevet kom hem på posten – men han gjorde testet ändå.

– Jag hade redan en inbokad operation men gjorde det ändå. Svaret visade att jag hade blod i avföringen och det var cancer så testet fungerar, säger han. Efter operationen behandlades John med cytostatika och idag är han friskförklarad. Han går på regelbundna kontroller var sjätte månad och säger att det är avgörande att göra testet – även om det är ett skitgöra.

– Det är hur lätt som helst och tar bara någon minut. Skulle du vara sjuk är det livsviktigt att få rätt vård så snabbt som möjligt. Genomförs vartannat år. Testet skickas hem och tas som ett enkelt avföringsprov.

Syftet är att upptäcka blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer eller förstadie till cancer.





