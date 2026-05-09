Män i norra Sverige struntar i tarmcancerscreening

Fyra av tio män i Jämtland struntar i tarmcancerscreening, enligt en ny undersökning. John Sandström drabbades själv av tjocktarmscancer och uppmanar alla över 60 – och deras barn – att se till att det hemskickade provet verkligen blir gjort.

Tjocktarm- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. De flesta som får beskedet är över 65 år – alltså i samma ålder som många föräldrar och bonusföräldrar till dig som är 20–40. För att upptäcka cancer tidigt erbjuder regionerna ett screeningprogram där både kvinnor och män mellan 60 och 74 får ett test hemskickat vartannat år.

Testet gör du hemma på några minuter – men ändå deltar bara fyra av tio män i Jämtland, enligt en undersökning gjord på uppdrag av Regionalt cancercentrum norr. – När människor struntar i att göra testet ökar risken att cancer upptäcks för sent. Att män i norra Sverige deltar i lägre utsträckning än i resten av landet är oroande, säger Olof Sjöström, överläkare i kirurgi. I undersökningen uppger många att de helt enkelt glömmer bort testet.

Andra tycker att det känns krångligt eller lågt prioriterat jämfört med allt annat i vardagen. John Sandström, kommunikatör på Region Norrbotten, fick tjocktarmscancer för snart två år sedan. Diagnosen kom precis innan brevet med screeningtestet dök upp i hans brevlåda. – Jag hade redan en inbokad operation men gjorde testet ändå.

Svaret visade att jag hade blod i avföringen och att det var cancer – så testet fungerar, säger han. Efter operationen fick John cytostatika-behandling och är idag friskförklarad. Han går fortfarande på kontroller var sjätte månad. – Skit inte i testet.

Vi män i norra Sverige behöver bli bättre på att ta hand om vår hälsa, säger han. Genomförs vartannat år. Testet skickas hem och tas som ett enkelt avföringsprov. Syftet är att upptäcka blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer eller förstadie till cancer





