The news text discusses the panic experienced by a man in an SUV garage when he accidentally heard on Ekots lsat interview on P1 that the Green Party could get eleven minister posts after the election. The text also mentions the wind turbines in the Baltic Sea, the ban on eating meat, the requirement for a deep breath to emit carbon dioxide, the presence of hackspets, the ban on dogs from peeing outdoors, the free immigration policy, and the transformation of the Båstad tennis tournament into a multicultural festival. The text also mentions the hostility towards the Green Party, the hostility towards the Swedish Radio CEO, the concentration camps, the forced language lessons, the appointment of Richard Jomshof to the Supreme Court, the hostility towards the Social Democrats, the hostility towards the Swedish nuclear power plant, and the hostility towards the NATO alliance.

Man inser paniken i SUV-garaget, när backslickmannen oförhappandes råkat få in Ekots lördagsintervju i P1 och hör att Miljöpartiet kan få elva ministerposter efter valet.

Undergången tornar upp sig för hans inre MUST. Östersjöns vindkraftparker blinkar som ett enda tivoli från nord till syd, från Västervik till Klaipeda. Så snurrande var aldrig havet, och stranden aldrig så full av sälar och skarv. Solkraftverksöknarna har crowdat ut golfbanorna medan städerna reserverats för Greta Thunberg och någon miljon av hennes generationskamrater på elsparkcyklar viftande med Hamasflaggor.

Att äta kött är förbjudet. En djup suck kräver utsläppsrätt. Hackspettarna är överallt. Hundar får inte längre bajsa utomhus.

Invandringen är fri och tennisveckan i Båstad omvandlad till mångfaldsfestival där irrande MENA-horder tjuter dystopier som dessa, och dystopikerna som bär runt dem, har gjort Miljöpartiet till partiet med flest fiender (nettosympativärde -3,26 enligt SOM-institutet). MP är dessutom det parti som får motta mest hat och hot. Föreställ er stämningarna som en lördagsintervju skulle framkalla om MP hade 20 procent i opinionen i stället för knappt åtta, plus chans till elva ministerposter.

En lördagsintervju där Amanda Lind förklarade att tre av de fem viktigaste ministerposterna rimligen landar hos MP, eftersom de haft godheten att låta Magdalena Andersson bli statsminister. Något liknande fast med motsatta förtecken har just inträffat i verkligheten. Det var Jimmie Åkesson som var i Ekots lördagsintervju och diskuterade de elva ministerposterna. Är det konstigt då om SD-motståndarna, ganska många de också, grips av fasa inför allt som kan hända.

Massutvisningarna, koncentrationslägren. Sveriges Radios vd inspärrad på Kumla utan rättegång. Tvångslektionerna i hambo, samer kommenderade till SFI, Richard Jomshofs kröning till justitieråd. Till skillnad från verklighetens Ulf Kristersson kan verklighetens Magdalena Andersson säga ”skärp er, de är ett åttaprocentsparti, vad kan hända?

”. Kanske var detta undertexten till Socialdemokraternas utspel om samarbetsområden i veckan. I stället är det Ulf Kristersson som har jobbiga veckor framför sig för. Politiska dystopiker är vanliga, i det mentala landskapet närmast ett urfolk.

Åsikt byter de aldrig. Lycka till med att försöka omvända dem. Socialdemokraterna vill ha svensk ägare till kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn. Det finns en möjlighet nu för Sverige att agera, säger Mikael Damberg (S) till Fokus.

Snyft vår – naturen ska väcka glädje, inte ångest. Fokus på kaos, kollaps och den masochistiska omställning som nästan enbart står i blickfång för miljö- och klimatrörelserna är en samhällsfara. Trots att demagogin flödar om att Nato lever i den bästa av världar kan ingen undgå Donald Trumps upprepade hot om att lämna alliansen. Barnen fick inga gratis kakor – då började trakasserierna





