Man och kvinna döms till livstids fängelse för mord på kvinnans mamma

En man och hans 23-åriga fru döms till livstids fängelse för mord på mannens mamma i Stockholmsområdet i juni förra året. Kvinnan anmäldes försvunnen och en vecka senare hittades en kropp i en sjö. Den kunde identifieras som den försvunna kvinnan. Tingsrättens slutsats är att mordet var planerat och att det till stor del bestod av ett brutalt knivöverfall när kvinnan var helt skyddslös. Efter döden har kroppen behandlats på ett synnerligen skymfligt sätt, vilket vållat de anhöriga ytterligare lidande. Mordet motiverar fängelse på livstid, säger lagman Anders Dereborg i ett pressmeddelande.

Både mannen och kvinnan har förnekat brott, men erkänt att de var med när kvinnan dödades och att de hanterat hennes kropp. De har båda pekat ut den andre som ansvarig för kvinnans död





