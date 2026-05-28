Man rånad och grovt misshandlad i Lövgärdet - lurad till bakhåll

En man i 25-årsåldern rånades och misshandlades grovt av flera gärningspersoner i Lövgärdet på onsdagskvällen. Polisen misstänker att han lockats till platsen och utsatts för ett bakhåll.

Under onsdagskvällen inträffade ett allvarligt rån och en grov misshandel i stadsdelen Lövgärdet i Göteborg . En man i 25-årsåldern blev utsatt för ett planerat angrepp av flera gärningspersoner.

Enligt polisen hade mannen troligen stämt träff med någon på platsen, men i stället möttes han av ett helt gäng som överföll honom. Händelsen inträffade vid 22.48-tiden och larmades in av allmänheten. Polisens vakthavande befäl Morten Gunneng beskriver överfallet som ett "ganska fult personrån" och en "grov misshandel". Offret ska ha sparkats upprepade gånger när han låg ner och har fått skador i ansiktet.

Det finns även misstankar om att någon form av tillhygge, exempelvis en batong, använts under angreppet. Efter misshandeln flydde gärningspersonerna åt olika håll, och polisen har inlett en utredning om både rån och grov misshandel. Polisen har genomfört omfattande åtgärder på brottsplatsen, inklusive att säkra spår, förhöra vittnen och söka efter misstänkta. Utredningen fortsätter med flera olika insatser, och ytterligare förhör med målsäganden planeras.

Arbetshypotesen är att offret lockats till platsen under falska förespeglingar och sedan utsatts för ett bakhåll. Händelsen har väckt oro i området, och polisen uppmanar allmänheten att höra av sig om de har iakttagelser som kan kasta ljus över händelsen. Detta är inte första gången som våldsbrott inträffar i Lövgärdet, men polisen betonar att varje enskild händelse utreds noggrant. Samhällets resurser sätts in för att klara upp brottet och lagföra de skyldiga.

Samtidigt pågår ett långsiktigt arbete för att förebygga ungdomskriminalitet och gängrelaterat våld i området. För den drabbade mannen väntar nu en tid av rehabilitering och bearbetning av traumatiska upplevelser. Polisen fortsätter att arbeta med utredningen och håller kontakten med offret och hans anhöriga





