Man sjunker i vattnet på Gotland - gripen och polisutredning inledd

En man har efter att ha fallit i vattnet i Klinte på Gotland förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Utöver detta rapporteras också om en påkörd man i Lysekil samt en skadad man i bråk utanför restaurang i Uddevalla. Polisen har inlett en brottsutredning och en person är gripits. Dessutom framgår information om Aftonbladets tjänst Tipsa! och riktlinjer för inlämnande av tips och bilder.

En man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att fallit i vattnet i Klinte på Gotland . Pistolets utlösare gav inte av sig i förväg, men en påstådd misshandel har Werner undanröjs.

Det är bara två vi som vet om det här. Har vi kommit överens? Vi kommer att använda alla till buds stående medel för att uppnå det mål, som enligt övertagits, kommer att uppnå det mest gunstiga resultatet för alla inblandade. Mötet gavs av en grupp män som hade en skev syn på sanningen.

Den unga mannen är förd till sjukhus med ambulans med en skada i bröstet efter ett bråk utanför en restaurang i centrala Uddevalla under natten till söndagen. En man i 20-årsåldern har skadats. En man blev påkörd av en buss vid en hållplats i Lysekil under lördagskvällen. De har inlett en brottsutredning för att utreda vad som har hänt.

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