Man sprayade brandsläckare mot busschaufför – åtalas nu

En 51-årig man åtalas efter att ha sprayat en brandsläckare mot en busschaufför i Stockholm. Händelsen orsakade panik och skador på passagerare.

En dramatisk händelse utspelade sig i Stockholm den 1 december förra året, strax efter klockan åtta på morgonen. En stadsbuss, som precis hade passerat Skansbron, blev måltavla för en 51-årig mans agerande som skapade panik och fara för både föraren och passagerarna.

Mannen, som senare visade sig vara påverkad av både alkohol och narkotika, närmade sig busschauffören med en brandsläckare och sprayade omedelbart ett vitt pulver direkt i förarens ansikte. Den plötsliga attacken resulterade i att bussen fylldes med det täckande pulvret, vilket drastiskt försämrade sikten och gjorde det svårt för föraren att andas. Situationen eskalerade snabbt till kaos när föraren, oförmögen att se eller andas ordentligt, tvingades till en kraftig tvärbromsning.

Denna plötsliga inbromsning orsakade att flera passagerare föll omkull, vilket resulterade i fysiska skador. En kvinna, som befann sig bland passagerarna, ådrog sig en huvudskada efter att ha slagit i huvudet vid fallet. Hon beskriver i sitt förhör hur hon förlorade både sina glasögon och en sko, och blev liggande på golvet, oförmögen att resa sig på grund av den uppkomna paniken och trängseln.

Hon vittnar om hur människor föll över henne i sin desperation att ta sig ut ur bussen. Paniken som spred sig genom bussen var total. Passagerare började skrika och ropa i rädsla, med vittnesmål som beskriver hur de hörde utrop som ”jag vill inte dö”. Mannen, som hade utfört attacken, lämnade bussen omedelbart och flydde från platsen till fots.

Polisen lyckades dock gripa honom kort därefter i närheten av händelseplatsen. Under förhör framkom det att mannen var i ett starkt berusat tillstånd, påverkad av både alkohol och narkotiska substanser. Hans motiv för attacken var, enligt hans egen utsaga, en felaktig uppfattning om att busschauffören skulle avsiktligt köra bussen ut över broräcket och därmed riskera passagerarnas liv. Han beskrev sig själv som en ”hjälte” som agerade för att rädda de andra passagerarna.

Han förklarade att han tryckte av brandsläckaren i förarens ansikte i ett försök att stoppa honom. Denna förklaring har dock inte accepterats av åklagaren, som anser att mannens handlingar var oproportionerliga och farliga. Händelsen har lämnat djupa spår hos de drabbade passagerarna, som vittnar om en traumatisk upplevelse. Flera av dem har sökt läkarvård för fysiska och psykiska skador.

Som ett resultat av sina handlingar åtalas nu mannen för en rad brott, inklusive framkallande av fara för annan, våld mot tjänsteman, vållande till kroppsskada samt ringa narkotikabrott. Åklagaren anser att mannens agerande utgjorde ett allvarligt hot mot säkerheten för både föraren och passagerarna, och att han agerat vårdslöst och oansvarigt. Totalt finns det nio målsägare i ärendet, vilket innebär att nio personer har anmält sig som skadelidande till följd av mannens handlingar.

Dessa målsägare inkluderar busschauffören och åtta passagerare som drabbades av fysiska skador, psykiskt lidande eller båda. Rättegången förväntas ge ytterligare insikter i händelseförloppet och de bakomliggande orsakerna till mannens agerande. Domstolen kommer att behöva bedöma mannens psykiska tillstånd vid tidpunkten för brottet och ta hänsyn till hans förklaringar, samt de vittnesmål som lämnats av de drabbade passagerarna och busschauffören.

Utfallet av rättegången kommer att ha betydande konsekvenser för den åtalade mannen, samt för de målsägare som har drabbats av hans handlingar. Händelsen har även väckt en diskussion om säkerheten på kollektivtrafiken och behovet av åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden





