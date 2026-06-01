Man åtalad för flera sexbrott mot barn - använde nikotin och pengar som lockbete

En trettioårig man från Höglandet åtalas för mushärva sexbrott mot barn. En femtonårig pojke utsattes för våldtäkt och ett tiotal andra pojkar övergrepp via sociala medier. Åklagaren påstår att mannen utnyttjade sin auktoritet och gav ersättning i form av kontanter och nikotin. Över 1200 filmer, inklusive 700 med särskilt hänsynslöst material, beslagtogs. Mannen erkänner barnpornografi men förnekar våldtäkt och utnyttjande.

En man i trettioårsåldern från Höglandet åtalas för flera sexbrott mot barn . En femtonårig pojke har blivit utsatt för våldtäkt och för ett tiotal andra pojkar har övergreppen skett via sociala medier .

Enligt åtalet har pojken blivit utsatt för våldtäkt vid minst sju tillfällen under sommaren 2025. Åklagaren menar att mannen utnyttjat sin auktoritet på grund av åldersskillnad och att pojken fått ersättning i form av kontanter eller nikotinprodukter. Mannen använde sociala medier för att manipulera barnen till sexuella handlingar och filmade sig själva. Det filmade materialet sparades och i vissa fall delades vidare.

Bevismaterialet består av omfattande chattloggar, finansiella utredningar och beslagtagna digitala enheter med stora mängder övergreppsmaterial. Det fanns över 1200 filmer, där drygt 700 anses vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med unga barn utsatta för våld eller tvång. Mannen medger innehav av barnpornografi, men förnekar brott gällande våldtäkt och utnyttjande





Sexbrott Mot Barn Våldtäkt Sociala Medier Nikotin Barnpornografi Åtal Höglandet

